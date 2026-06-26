日本テレビ「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」が２５日、放送され、サッカーＷ杯日本代表が約８時間後にスウェーデン戦を戦うアメリカ・ダラススタジアムの前から槙野智章氏らが中継で生出演した。

２０日（日本時間２１日）の日本-チュニジア戦を生観戦した日テレＷ杯のスペシャルナビゲーター、竹内涼真は、黒いＴシャツで「こんばんは！そしてこちらはおはようございます！」と熱く登場。現地で取材を続けており、前日練習では堂安律らにインタビュー。カメラでも撮影をしていた。

中継の最後には「ここからあげていきましょうか！」「勝つよ！バモス！よっしゃぁ〜っ！！」と熱くメッセージ。槙野氏と胸と胸をぶつけて気合い十分で中継を締めくくった。

ＳＮＳ上では「Ｗ杯の竹内涼真ほんと暑苦しくていいなｗｗｗ」「今日も竹内涼真は熱くてウザかわいかった 元気出る」「男前すぎてアツいなｗ」「熱く盛り上げた後 最後はお辞儀で締める体育会系」「現地時間朝？の竹内涼真くんのテンションやばかった」「アツい男で最高」「熱すぎて笑っちゃう」「もうあのテンションの感じネタみたいになっとる（笑）」「槙野さんとほぼチュッってなってた？」「槙野と竹内涼真の胸アタック 口も当たったね」「いま、口、ぶつからなかった？」「寝る前なのにめちゃ熱くなった」「熱盛最高ｗ」「元気良すぎて最高」「熱い男すぎて大好きｗｗｗ」など書き込みが相次いでいる。

サッカー少年だった竹内は高校時代、読売ヴェルディユースでプレー。１８７ｃｍで、１８２ｃｍの槙野氏より高く、９頭身の小顔が「バリかっこよ」などと話題に。また、２８日には函館競馬場でイベント出演が決定しており「あれ 竹内涼真くん函館競馬来るんだよね？ ハードスケジュールだね」と弾丸ぶりを気遣う声もあった。