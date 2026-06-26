身長165cmにグラマラスボディを持つ中洲の元No.1キャバクラ嬢が、自身の胸について「天然もの」であると明かし、スタジオが騒然となる場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢「胸は天然」の抜群スタイル（複数カット）

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

番組内では、彼女が人気キャバ嬢でいるためにお金をかけている、美容施術の様子に密着。見た目を気にするようになった8年前から整形を始め、鼻の骨の移植やあごの骨を削る手術など、これまでの整形総額は500万円以上にのぼるという。

そんな中、番組スタッフが「豊胸はどれぐらいなんですか？」と尋ねると、「わからない。どれぐらいなんでしょう」と戸惑いを見せる乃南。実は胸は“天然もの”であることが判明したのだ。

この事実にスタジオは騒然で、MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「え……マジ？」と目を丸くしてコメント。同じくMCの小島瑠璃子も「大ニュースですね」と反応し、そのグラマラスボディに注目していた。