『ごきげんよう、一局いかが？』アニメ化決定 監督：かおり、シリーズ構成：筆安一幸、制作：Felix Film
漫画『ごきげんよう、一局いかが？』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせて原作者・卯花つかさ先生によるお祝いイラストや、メインスタッフ情報などが公開された。
【画像】『ごきげんよう、一局いかが？』いらうと
『ごきげんよう、一局いかが？』（略称：ご一局）は「まんがタイムきららキャラット」（芳文社刊）にて2022 年より好評連載中の、卯花つかさによる麻雀を題材とした漫画作品。名門お嬢様学園でクラスに馴染めずにいた内気な女子高生・冴が、昼休みにアプリ麻雀を遊んでいたところを学園一のカリスマお嬢様・千星に見つかってしまったことから絆を深めていく、麻雀初心者あるあるが詰まったゆるくて可愛いコメディ。
アニメーション制作は『阿波連さんははかれない』『愛してるゲームを終わらせたい』などを手掛けてきたFelix Film が担当。監督には『ゆゆ式』や『星屑テレパス』など、多くの「まんがタイムきらら」系作品のアニメ化を手掛けてきたかおりを起用し、シリーズ構成には『ご注文はうさぎですか？』『姫様"拷問”の時間です』などで知られる筆安一幸、キャラクターデザインには『まちカドまぞく』『うらら迷路帖』などを担当した大塚舞と、女性キャラクターたちの日常を魅力的に描くことに定評あるスタッフ陣が集結した。
【かおり（監督）コメント】
麻雀は昔から打っていたのでお仕事のお話をいただいた時は、好きが仕事になった！と喜びました。抜擢いただきありがとうございます。麻雀を知らない方、初心者、麻雀好き、どなたでも楽しめる素敵なお話だと思います。冴たちがキャッキャと楽しそうに麻雀を打っている様子を、ぜひ観ていただきたいです。わたしも冴と同じく朝の三麻占いをするくらいズブズブです(笑)
【卯花つかさ（原作）コメント】
「ご一局」アニメ化、本当に嬉しいです！！ありがとうございます！！ゆるく読める、麻雀を知らなくてもなんとなく楽しんでもらえる麻雀漫画が描きたい、というのがスタートでした。アニメ化することで、さらに多くの方に見て頂けるのではと楽しみにしております。声がつき動く冴たち、そしてアバターのすがたも今からとてもとても楽しみです！全部楽しみ！
【画像】『ごきげんよう、一局いかが？』いらうと
『ごきげんよう、一局いかが？』（略称：ご一局）は「まんがタイムきららキャラット」（芳文社刊）にて2022 年より好評連載中の、卯花つかさによる麻雀を題材とした漫画作品。名門お嬢様学園でクラスに馴染めずにいた内気な女子高生・冴が、昼休みにアプリ麻雀を遊んでいたところを学園一のカリスマお嬢様・千星に見つかってしまったことから絆を深めていく、麻雀初心者あるあるが詰まったゆるくて可愛いコメディ。
【かおり（監督）コメント】
麻雀は昔から打っていたのでお仕事のお話をいただいた時は、好きが仕事になった！と喜びました。抜擢いただきありがとうございます。麻雀を知らない方、初心者、麻雀好き、どなたでも楽しめる素敵なお話だと思います。冴たちがキャッキャと楽しそうに麻雀を打っている様子を、ぜひ観ていただきたいです。わたしも冴と同じく朝の三麻占いをするくらいズブズブです(笑)
【卯花つかさ（原作）コメント】
「ご一局」アニメ化、本当に嬉しいです！！ありがとうございます！！ゆるく読める、麻雀を知らなくてもなんとなく楽しんでもらえる麻雀漫画が描きたい、というのがスタートでした。アニメ化することで、さらに多くの方に見て頂けるのではと楽しみにしております。声がつき動く冴たち、そしてアバターのすがたも今からとてもとても楽しみです！全部楽しみ！
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