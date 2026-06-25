【暴風警報】沖縄県・渡嘉敷村、座間味村、粟国村などに発表 16:22時点
気象台は、25日午後4時22分に、暴風警報を渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、久米島町に発表しました。
本島中南部、久米島では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■那覇市
●強風注意報
■宜野湾市
●強風注意報
■浦添市
●強風注意報
■名護市
●強風注意報
■糸満市
●強風注意報
■沖縄市
●強風注意報
■豊見城市
●強風注意報
■うるま市
●強風注意報
■南城市
●強風注意報
■国頭村
●強風注意報
■大宜味村
●強風注意報
■東村
●強風注意報
■今帰仁村
●強風注意報
■本部町
●強風注意報
■恩納村
●強風注意報
■宜野座村
●強風注意報
■金武町
●強風注意報
■伊江村
●強風注意報
■読谷村
●強風注意報
■嘉手納町
●強風注意報
■北谷町
●強風注意報
■北中城村
●強風注意報
■中城村
●強風注意報
■西原町
●強風注意報
■与那原町
●強風注意報
■南風原町
●強風注意報
■渡嘉敷村
●暴風警報【発表】
■座間味村
●暴風警報【発表】
■粟国村
●暴風警報【発表】
■渡名喜村
●暴風警報【発表】
■伊平屋村
●強風注意報
■伊是名村
●強風注意報
■久米島町
●暴風警報【発表】
■八重瀬町
●強風注意報