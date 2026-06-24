ロンドン生まれのトリュフ豚骨RAMENが東京初出店！ 「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

記事ポイント 豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げた、濃厚で雑味の少ない深い旨味トリュフとポルチーニ茸が重なる英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」グランドオープン2日間はスペシャルフードセットと1時間飲み放題を無料提供 豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げた、濃厚で雑味の少ない深い旨味トリュフとポルチーニ茸が重なる英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」グランドオープン2日間はスペシャルフードセットと1時間飲み放題を無料提供

英国昇龍が、2026年6月26日（金）に東京大学赤門前でグランドオープンします。

ロンドンで生まれたラーメンブランド「SHORYU」が福岡で本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串のスタイルを確立し、東京への初進出を果たします。

グランドオープン記念として、6月26日と27日の2日間はスペシャルフードセットと1時間飲み放題の無料提供を実施。

来場者全員への特典です。

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」

グランドオープン日：2026年6月26日（金）所在地：東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階業態：本格豚骨RAMEN・博多創作焼鳥串

英国昇龍は、1976年にロンドンで創業したラーメンブランド「SHORYU」を原点とする専門店です。

イギリス国内で複数店舗を展開した後、福岡・警固で日本初上陸を果たし、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自スタイルを確立してきました。

東大赤門前店は、ロンドンから福岡、そして東京へと続くブランド拡大の最新店舗です。

博多の食文化をベースに、トリュフやポルチーニ茸を組み合わせた独創的なRAMENと、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串を提供します。

プレオープン期間中から来店者を迎え、グランドオープン当日に向けて準備を進めてきた店舗です。

東京後楽堂が運営し、東京大学赤門という象徴的な立地に英国昇龍の東京拠点が誕生します。

東大赤門前に立つ店舗

東京大学赤門の前に位置する本郷美術ビル1階に、英国昇龍の東京初出店が実現しました。

文京区本郷は、学術・文化の集積地として知られ、ランチから夜まで幅広い食の需要がある街です。

東大赤門を訪れる人々が立ち寄りやすいこの立地に、ロンドン生まれのラーメンブランドが根を下ろしました。

「英国昇龍」の外観

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」の店名は、ロンドン（英国）で生まれたブランド「SHORYU（昇龍）」に由来します。

英語と日本語を組み合わせた店名が、ロンドンから福岡、そして東京へと続くブランドの軌跡をそのまま表しています。

本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串という博多の食文化を軸にした業態が、東大前という新たな舞台で展開されます。

店舗入口の様子

本郷美術ビル1階の入口をくぐると、19時間以上かけて炊き上げた豚骨スープの香りが漂う空間が広がっています。

グランドオープン記念期間は17:30以降の利用を対象に、スペシャルフードセットの無料提供を実施。

特別な体験をお届けします。

事前予約で席を確保してからの来店となり、満席になり次第、受付は終了です。

落ち着いた店内空間

店内では、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を同時に楽しめる空間を備えています。

ラーメン専門店でありながら焼鳥串と飲み放題プランを組み合わせた業態で、夕食やビジネス後の食事に対応できます。

席利用は2時間制で、1画面（1枚）につき最大8名まで利用できます。

テーブル席

テーブル席では、博多創作焼鳥串を肴に角ハイボールや翠ジンソーダを楽しめます。

〆には「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」または「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」を選べる構成が、英国昇龍のスタイルです。

グランドオープン記念期間中は、このスペシャルフードセットを無料で提供します。

カウンター席

英国昇龍の厨房では、豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げる工程を毎日行っています。

9種類の魚介素材と豚骨の出汁が合わさることで、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味が生まれます。

カウンター席からは、英国昇龍のRAMENが仕上げられていく過程を間近で感じられます。

店内の内装

英国昇龍は福岡の焼鳥文化と本格豚骨RAMENを軸にしながら、トリュフやポルチーニ茸を組み合わせた独自のメニュー開発を続けてきたブランドです。

東大赤門前店の内装は、博多創作焼鳥串とトリュフ豚骨RAMENという組み合わせにふさわしい空間として整えられています。

ロンドンで培われた感性と博多の食文化が交差する場として位置づけられています。

夕方以降の客席

グランドオープン記念特別企画は17:30以降の利用を対象としており、夕食時間帯に博多創作焼鳥串と飲み放題を楽しめます。

対象ドリンクは角ハイボール、翠ジンソーダ、レモンハイの3種類で、1時間無料で提供します。

席利用2時間制の中で、焼鳥串をつまみながらドリンクを楽しみ、〆のRAMENへとつながる構成が英国昇龍のスタイルです。

開放的なレイアウト

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」に加え、もう一つの看板商品「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」も店内で楽しめます。

このつけ麺にもトリュフとポルチーニ茸を使用しており、豚骨・魚介・チーズの旨味が層をなして重なる仕上がり。

奥深い味わいが特徴です。

グランドオープン記念特別企画では、〆の一品をこの2品から予約時に選ぶ形になります。

店内全体

東大赤門前店では、博多の食文化をベースにしながらも独創的な商品開発に取り組んでいます。

本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を一つの空間で楽しめる業態は、英国昇龍が福岡で確立してきたスタイルをそのまま東京へ持ち込んだものです。

ロンドン・福岡を経由した食の経験が、文京区本郷の一軒に集約されています。

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」

スープ：豚骨を19時間以上強火で炊き上げ素材：9種類の魚介素材・トリュフ・ポルチーニ茸麺：福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」使用

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は英国昇龍の技術と発想を象徴する看板商品です。

豚骨スープは19時間以上強火で炊き上げることで、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味を引き出しています。

さらに9種類の魚介素材を重ね、奥行きのある味わいに仕上げた一杯です。

麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用。

コシと風味にこだわった選定です。

トリュフとポルチーニ茸を加えることで、豚骨・魚介・トリュフ・ポルチーニそれぞれの旨味が個性を保ちながら重なり、英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」を実現しています。

博多焼鳥

博多の焼鳥文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串は、英国昇龍の食体験を構成するもう一つの柱です。

鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、福岡で培われた焼鳥の多様な串の形を、英国昇龍独自のアレンジで展開しています。

ドリンクと合わせながら楽しむ焼鳥串の後、〆に豚骨RAMENまたはつけ麺へとつながる構成が英国昇龍のスタイルです。

博多野菜巻串

博多野菜巻串は、創作野菜巻き串として英国昇龍の博多創作焼鳥串ラインナップに並びます。

福岡の焼鳥文化が持つ多様な串の形を、英国昇龍独自の発想でアレンジしたメニューの一つです。

博多創作焼鳥串の中で、野菜を主役にした串として楽しめます。

博多のとりかわ巻串8種類の味

博多のとりかわ巻串は、8種類の味で提供されます。

とりかわ（鶏皮）を巻いた串は博多焼鳥の代表的なスタイルで、英国昇龍では独自の発想を加えた8種類の異なる味付けで展開しています。

角ハイボールや翠ジンソーダなどのドリンクと合わせながら、複数の味を比べて楽しめます。

グランドオープン記念特別企画

実施日：2026年6月26日（金）・27日（土）提供内容：英国昇龍スペシャルフードセット無料 ＋ 1時間飲み放題無料飲み放題対象：角ハイボール・翠ジンソーダ・レモンハイ〆の選択：トリュフ豚骨脂泡RAMEN または 3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺（予約時に選択）6月29日（月）〜7月3日（金）：1時間飲み放題無料のみ継続利用条件：事前予約必須・17:30以降・席利用2時間制・最大8名

グランドオープンを記念し、6月26日と27日の2日間は博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセットと1時間飲み放題を無料で提供します。

〆の一品はトリュフ豚骨脂泡RAMENまたは3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺から、予約時に選択が可能です。

6月28日（日）は店休日で、6月29日から7月3日の期間は1時間飲み放題の無料特典のみ継続となります。

利用は事前予約が必須で、当日は参照画面の提示と名刺の持参が必要です。

満席になり次第受付を終了します。

おすすめメニュー（1）

プレオープン期間中に来店者に支持されてきたメニューが、グランドオープン後も英国昇龍の看板として並びます。

「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」と博多創作焼鳥串の組み合わせは、英国昇龍が福岡で確立してきた食体験を東京で再現したものです。

グランドオープン特別企画のスペシャルフードセットでは、焼鳥串と〆のRAMENをセットで楽しめます。

おすすめメニュー（2）

「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」は、トリュフ豚骨脂泡RAMENと並ぶ看板商品です。

トリュフとポルチーニ茸に3種のチーズを組み合わせた濃厚なつけ汁が特徴で、豚骨・魚介・チーズの旨味が層をなして重なります。

プレオープン期間中から多くの来店者に支持されてきたメニューで、グランドオープン後も〆の一品として選べます。

おすすめメニュー（3）

博多創作焼鳥串は、鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、博多の焼鳥文化に独自の発想を加えたラインナップです。

とりかわ巻串は8種類の味から楽しめ、飲み放題の各ドリンクと合わせながら複数の味を比べられます。

英国昇龍のプレオープンを通じて磨かれたメニューが、グランドオープンで正式に東京の来店者へ提供されます。

19時間以上かけて炊き上げた豚骨スープの「ポリフォニーな旨味」と、8種類の味が揃うとりかわ巻串を、東大赤門前という新舞台で堪能できます。

ロンドンで生まれ、福岡で育ったブランドが届ける、RAMENと焼鳥串と飲み放題が一体となった夜の食体験を楽しめます。

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」の紹介でした。

よくある質問

Q. グランドオープン記念特別企画はいつまで実施しますか？

A. スペシャルフードセット無料と1時間飲み放題無料のセット提供は2026年6月26日（金）と27日（土）の2日間です。

6月29日（月）から7月3日（金）は1時間飲み放題無料のみ継続します。

6月28日（日）は店休日です。

Q. グランドオープン記念特典を利用するには何が必要ですか？

A. 事前予約が必須です。

来店時はプレスリリースの紙面または画面の提示と、名刺の持参が必要となります。

1枚（1画面）につき最大8名まで利用でき、利用は17:30以降、席利用2時間制となります。

Q. 「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」の麺と素材は何ですか？

A. 麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用しています。

スープは豚骨を19時間以上強火で炊き上げ、9種類の魚介素材・トリュフ・ポルチーニ茸を組み合わせた「ポリフォニーな旨味」が特徴です。

Q. 博多のとりかわ巻串は何種類の味がありますか？

A. 8種類の味で提供されます。

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