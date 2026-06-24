ネーションズリーグに出場中

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが23日、SNSを更新。髪を下ろし、セットアップで決めた「NEWカット」が公開され、ファンから「普段と雰囲気違って格好よくてびっくりしました」「ミラノ仕様ですかね！」などと賛辞が相次いでいる。

試合中は1つにくくっている髪を下ろし、グレーのセットアップスーツをまとった佐藤。カメラに向けてキリっとした表情を浮かべている。Xとインスタグラムに「NEWカット公開」として投稿された1枚。Xには「セットアップを着てクールな雰囲気も、プレー中とはまた一味違ってかっこいいですよね。 byまね」とマネージャーのコメントが添えられている。

コート上とは一味違う写真に、ファンからは虜になった様子のコメントが寄せられた。

「普段と雰囲気違って格好よくてびっくりしました。カッコいいのも似合ってます！」

「試合とは違ってめっちゃクール ミラノ仕様ですかね！」

「いやビジュアルよすぎ天才かて」

「モデルさんみたい」

「試合の時の雰囲気と違ってめちゃくちゃクールですね。しかも格好良すぎて凄く良いです」

「むちゃくちゃお洒落コーデがお似合いでカッコ良いわぁ〜」

「モデルさんかと思った」

「やっぱり美しいなー」

「イケメン」

24歳の佐藤は21日まで行われたネーションズリーグ第2週フィリピン大会に出場。7月8日からは大阪で第3週が行われる。



（THE ANSWER編集部）