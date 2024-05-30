《すぐに発言撤回しちゃうんだ、なんかガッカリ》【画像】上川陽子外務大臣もランクイン「首相になってほしい女性政治家ランキング」こんな声がSNSで広がったのは上川陽子外務大臣（71）。女性初の首相候補との呼び声も高い彼女が、足をすくわれたのは静岡市で行われた集会でのこと。「5月18日、女性支持者たちに向けて静岡県知事選の自民党推薦候補者を『この方を私たちが“うまず”して何が女性でしょうか』と応援したんです。