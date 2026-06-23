２３日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅ながら４日続落。朝方の売りが一巡したあとプラス圏に浮上する場面もあったが、５年債入札の結果が低調だったことが分かると上値が重くなった。



年内の米利上げ観測が高まっていることを背景に、２２日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。また、同日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１６１円９３銭まで上伸したことで、輸入物価の上昇を通じたインフレ圧力の高まりが意識されたこともあり、債券先物は寄り付き直後に一時１２７円４６銭まで下押した。ただ、その後は時間外取引での米長期金利の上昇一服を手掛かりに切り返し。日経平均株価が朝高後に軟化したことも債券の買い手掛かりとなり、午後の寄り付き直後には１２７円７３銭をつけた。とはいえ、財務省が実施した５年債入札の結果で需要の乏しさが示されると再び売りが流入。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭と前回（５月１８日）の４銭から拡大し、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．１１倍と前回の３．２２倍を下回ったことが影響した。



先物９月限の終値は、前日比３銭安の１２７円５９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．００５％高い２．６７５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS