17:00　カジミール・スロバキア中銀総裁、経済予測公表
17:30　レーンECBチーフエコノミスト、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
22:00　マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演
22:55　ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席

24日
2:00　米2年債入札（690億ドル）
2:30　ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席　

世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し

※予定は変更されることがあります。