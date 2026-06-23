これからの予定【発言・イベント】
17:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、経済予測公表
17:30 レーンECBチーフエコノミスト、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
22:00 マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演
22:55 ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席
24日
2:00 米2年債入札（690億ドル）
2:30 ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し
※予定は変更されることがあります。
17:30 レーンECBチーフエコノミスト、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
22:00 マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演
22:55 ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席
24日
2:00 米2年債入札（690億ドル）
2:30 ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し
※予定は変更されることがあります。