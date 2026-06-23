北海道帯広市のホルモン専門店「アダチホルモン」が23日までに、公式インスタグラムを更新。休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）が同店を訪れたことを報告した。

「まさか…！！まさかの事件です」と書き出し、店舗スタッフと日村、妻でフリーアナウンサー・神田愛花との集合写真をアップ。「先週、当店にバナナマン日村様・神田愛花様ご夫妻にご来店頂きました！！」と伝えた。

そして「こんな奇跡あってもいいんでしょうか！？オープンから数ヶ月のホルモン屋を見つけて来てくださるなんて奇跡以外ありません」と感激。「SNSを見て来てくださったとの事で…SNSやっててよかったー」とつづった。

また「アダチホルモンをとっても美味しいですと言ってくださりスタッフ一同大喜び 更なる自信を頂きました！！」とし、「プライベートでのご来店だったのでご迷惑にならない程度に色紙とお写真を一緒に撮って頂きました」と、「2026.6.19」の日付が入った2人のサイン色紙も披露した。

その上で「お休みされていると聞いていたので元気なお姿を拝見できて嬉しかったです アダチホルモンがほんの少しでも日村様の元気になるお手伝いができたのなら幸いです」と気遣い、「また、こちらに来る機会がありましたら、是非是非ご来店お待ちしております」と締めくくった。

この投稿にフォロワーからは「スゴすぎない！？」「日村さんが笑ってるー！！！嬉しいー！！！」「日村さんを見れたのが嬉し過ぎる！」「金曜日に帯広空港にご夫婦だけで降り立っていらっしゃってましたね」「日村さん元気そうでよかった！！ありがたい投稿だ！！」などの声が集まった。