気象庁が今日23日に発表した3か月予報によると、7月から8月は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温が平年より高くなる見込みです。熱中症に警戒が必要です。一方、降水量は全国的にほぼ平年並みとなる見通しです。

7月・8月は全国的に気温高め

向こう3か月(7月〜9月)の平均気温は、北日本で「平年並みか高い」、東日本、西日本、沖縄・奄美では「高い」見込みです。月別に見ると、7月と8月は全国的に気温が平年より高くなる予想です。東日本と西日本では「高い」確率が60%となっており、厳しい暑さが続くでしょう。北日本でも平年並みか高くなる見込みです。9月になると気温は平年並みとなる地域が多くなりますが、沖縄・奄美では引き続き平年並みか高い見込みです。残暑が長引く可能性もありそうです。

日本付近は暖かい空気に覆われやすい

この先3か月(7月〜9月)は、地球温暖化などを背景に大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。期間の前半は太平洋高気圧の張り出しが強まり、日本付近は暖かい空気に覆われやすいでしょう。このため、特に7月から8月にかけては全国的に気温が高くなり、熱中症への警戒が必要です。

降水量は平年並み ただし大雨への備えは必要

向こう3か月の降水量は、北日本から沖縄・奄美まで全国的にほぼ平年並みの見込みです。ただ、ひと月を平均すれば平年並みの降水量でも、短時間の激しい雨や、線状降水帯による大雨が発生することがあります。また夏から秋にかけては台風シーズンです。現在も台風が2つ発生中で、大雨への備えは欠かせません。最新の気象情報に注意してください。