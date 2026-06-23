45歳・及川奈央、新たな“所属”を報告「かねてより念願であった…」
俳優の及川奈央（45）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。新たな“所属”を報告した。
【写真】「んん〜〜〜」と幸せそうな及川奈央
及川は【ご報告】と題し、「この度、かねてより念願であった劇団狼少年に正式に所属する運びとなりました」と報告。「素晴らしい作品を届ける一員として、お芝居にも、日々の活動にも、より一層真摯に向き合ってまいります」と意気込んだ。
続けて「まだまだ未熟な身ではございますが、劇団の力になれるよう全力で精進いたしますので今後とも温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
公式サイトによると、同劇団は、2015年結成。東京・下北沢を拠点に活動し、全国各地で公演を実施。結成10周年となった26年には、2月に東京・本多劇場にて『晩カラ学校』を上演。好評を博し、同作の映画化も決定した。また27年には、同劇団初となる海外公演を予定。脚本は主宰・奥津裕也を中心に、小田哲也とメンバーがアイデアを持ち寄り制作し、演出は17年以降、奥津裕也が務めている。
【写真】「んん〜〜〜」と幸せそうな及川奈央
及川は【ご報告】と題し、「この度、かねてより念願であった劇団狼少年に正式に所属する運びとなりました」と報告。「素晴らしい作品を届ける一員として、お芝居にも、日々の活動にも、より一層真摯に向き合ってまいります」と意気込んだ。
続けて「まだまだ未熟な身ではございますが、劇団の力になれるよう全力で精進いたしますので今後とも温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。