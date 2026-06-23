『The Covers 亀梨和也ナイト！』放送決定！新曲「WAVE」TV初披露、独立やファーストアルバムについて語る

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亀梨和也が、7月5日放送のNHK『The Covers』に登場。今回が3年ぶり・3回目の出演となり、独立後、初登場となる。

■亀梨和也がマイラバ「Hello, Again ～昔からある場所～」、UAの「情熱」をカバー

本番組出演のたびに大きな反響を呼んできた亀梨が、7月にファーストソロアルバムを発表。今回は、そんな彼を迎えて“時代に刻まれるファーストアルバム”の名盤を特集する。

亀梨がカバーするのは、音楽史に刻まれるファーストアルバム収録の大ヒット曲。95年に発表し、300万枚を売り上げたMy Little Loverのファーストアルバム『evergreen』から「Hello, Again ～昔からある場所～」。この曲の歌詞に“いまの自分自身”を重ねたという亀梨が、時に語りかけるように、そして時にむき出しの感情を放つように、表現者・亀梨和也の世界と“いま”が詰まったパフォーマンス。MCリリー・フランキーと上白石萌歌が感嘆の声をあげた歌唱に注目だ。

もう1曲は、96年に発表しその後の音楽シーンに多大な影響を与えたUAのファーストアルバム『11』から、大ヒットナンバー「情熱」。そのサウンドと歌声・存在感の新しさで一世を風靡したUAの名曲だ。亀梨は前回2023年に番組出演したときにUAと共演し、彼女の歌声と人柄に魅せられて選曲に至ったという。この曲のカバーに向けて、「リズムにのって音に身体をゆだねながら、本番一発の生っぽさとグルーヴ、フィーリングを大切に歌った」と語る。そのパフォーマンスをみた上白石萌歌は、「亀梨さんの野性的な部分が呼び覚まされていた」と語った。自由にバンドとセッションしながら奏でた、グルーヴィーでダンサブルなパフォーマンスは必見。

そして、亀梨和也のファーストアルバムから最新ナンバー「WAVE」をフルコーラスでテレビ初披露。シックで軽やかな衣装に身を包み、しなやかに大人の魅力が詰まったミディアムダンスナンバーを届ける。

亀梨が語る、独立、そして40歳を迎えたいま、ソロでのファーストアルバム発表に寄せる思いとは？ 公私ともに交流の深いリリー・フランキーが、あらたな扉を開いた亀梨和也の歩みと現在地、そしてこれからに迫る。

リリーが「いい顔してるね」と表現した、いまの亀梨の魅力が詰まったパフォーマンス。ひと言ひと言を誠実に、そして笑いも交えて語られた亀梨和也のいまの思いとその姿。ここでしか観られないパフォーマンスと、ここでしか聴けない言葉が詰まった亀梨和也ナイトを堪能しよう。

■番組情報

『The Covers 亀梨和也ナイト！～ファーストアルバム特集～』

◇NHK BS 07/05（日）22:50～23:19

◇BSP4K 07/14（火）21:00～21:29

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：亀梨和也

曲目

「Hello, Again ～昔からある場所～」（My Little Lover／1995）

「情熱」（UA／1996）

「WAVE」（亀梨和也／2026）

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/