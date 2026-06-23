ヨルダンvsアルジェリア スタメン発表
[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](サンフランシスコ)
※12:00開始
<出場メンバー>
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 13 マフムード アル マルディ
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
FW 10 モウサ・タマリ
控え
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 6 アメル ジャムス
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 11 オデフ アル ファクリ
FW 24 アリ アル アザイゼフ
監督
ジャマル セラミ
[アルジェリア]
先発
GK 23 ルカ・ジダン
DF 2 アイサ・マンディ
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 7 リヤド・マフレズ
MF 10 ファレス・シャイビ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
控え
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 26 サミール・シェルギ
MF 8 フセム・アワール
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
※12:00開始
<出場メンバー>
[ヨルダン]
先発
GK 1 ヤジード アブレイラ
DF 3 アブダラー ナシブ
DF 4 フサム アブ アル ダハブ
DF 5 ヤザン アル アラブ
MF 8 ヌール アル ラワブデフ
MF 9 アリ オルワン
MF 13 マフムード アル マルディ
MF 20 モハナド アブ タハ
MF 21 ニザル アルラシュダン
MF 23 イフサン ハダド
FW 10 モウサ・タマリ
GK 12 ヌール バニ アッティアー
GK 22 アブダラー アル ファフリ
DF 2 モハマド アブ ハシーシュ
DF 6 アメル ジャムス
DF 16 モハマド アブ アル ナジ
DF 17 サリム オバイド
DF 18 モハマド タハ
DF 19 サイード アル ロサン
DF 26 アナス バダウィ
MF 14 ラジェイ アイード ファデル
MF 15 イブラヒム サデフ
MF 25 モハンマド アル ダウド
FW 7 モハマド アブ ズライク
FW 11 オデフ アル ファクリ
FW 24 アリ アル アザイゼフ
監督
ジャマル セラミ
[アルジェリア]
先発
GK 23 ルカ・ジダン
DF 2 アイサ・マンディ
DF 15 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 17 ラフィク・ベルガリ
DF 21 ラミ・ベンセバイニ
MF 6 ラミズ ゼルキ
MF 7 リヤド・マフレズ
MF 10 ファレス・シャイビ
MF 14 ヒシャーム・ブダウィ
MF 22 イブラヒム・マザ
FW 9 アミーヌ・グイリ
控え
GK 1 メルヴィン マスティル
GK 16 ウサマ ベンボット
DF 3 アシュレフ アバダ
DF 4 モハメド トゥガイ
DF 5 ジネディーヌ ベライド
DF 13 ジャウエン ハジャム
DF 26 サミール・シェルギ
MF 8 フセム・アワール
MF 19 ナビル・ベンタレブ
MF 24 ヤシン ティトラウィ
FW 11 アニス・ハジ・ムーサ
FW 12 アーメド ベンブアリ
FW 20 アディル ブルビナ
FW 25 ファレス ゲジェミス
監督
ヴラディミル ペトコヴィッチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります