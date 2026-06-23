新NISAの落とし穴は「出口戦略」　資産を守る取り崩し設計とは

新NISAを始めて、毎月の積立設定を終えた瞬間を思い起こしてみると、どうだろう。なんとなく、これで大丈夫と思ってしまった経験はないだろうか。

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積立額や投資先の選び方には真剣に向き合うのに、いざお金が必要になったとき、どう使うかを考えている人は意外なほど少ない。

積立はあくまで手段であり、本来の目的は、資産を活用することのはずだ。

2024年の新NISA開始以降、口座開設数は急増した一方で、取り崩しの出口設計を持たないまま積み立て続けているケースが後を絶たない。

■「積み立てること」がゴールではない

新NISAは非課税期間が無期限となり、長期積立に向いた制度として設計されている。

そのため、とにかく積み立てを続ければいいという認識が広がるのは自然なことだ。しかし、それは半分正解で、半分は落とし穴になりうる。

インデックス投資は、上昇局面では資産が着実に育つ。

だが下落局面で取り崩しが重なると、回復前に元本が削られ、資産寿命が想像以上に縮む。いつ・どのように売るかを考えていない積立は、設計として片手落ちだ。

では、取り崩し方によって実際にどれほどの差が生まれるのか。

■取り崩し方で資産寿命はどう変わるか

同じ1,000万円を持つ2人でも、取り崩し方次第で10年後・20年後の残高は大きく異なる。代表的な方法は3つある。

・一括取り崩し：必要なときにまとめて売却。相場次第で大きく損をするリスクがある

・定額取り崩し：毎月・毎年一定額を売却。シンプルだが、下落時は口数が増えて元本の減りが加速しやすい

・定率取り崩し：資産残高の一定割合（例：年3〜4%）を売却。相場が下がれば売却額も自然と減り、資産が長持ちしやすい

中でも定率取り崩しは、相場の波に合わせて売却額が自動調整される点で、資産寿命を延ばす効果がある。

暴落局面で一括売却したケースとの差は、20年スパンでは数百万円単位に広がることもある。

特にAI・半導体関連銘柄を中心に資産が膨らんでいるNISA口座が増えている今、その出口をどう設計するかは、これまで以上に重要な問いになっている。

積立の戦略と同じくらい、取り崩しの戦略が結果を左右する。

■投資は「買い方」より「売り方」で差がつく

増やすフェーズと使うフェーズを別物として考える人は多い。だが実際には、この2つは一本の線でつながっている。

購入戦略があるように、出口戦略もセットで描いてこそ、投資の設計は完成する。

新NISAは非課税の恩恵が大きい分、売るタイミングや方法によって手残りが変わる。

売らなければ損ではないという考えは積立期間には有効でも、取り崩し期には通じない場面がある。

出口設計こそが、NISAの非課税メリットを本当の意味で活かすカギになる。

■まとめ｜「どう貯めるか」より「どう使うか」を先に考える

新NISAで本当に重要なのは、いくら積み立てるかではなくどう取り崩すかを最初から設計しておくことだ。

出口戦略のない積立は、目的地を決めずに走り出すようなものである。

積立を始めるタイミングで、いつ・どのペースで・どんな状況のときに売るかという計画を立てておく。それだけで、同じ積立額でも10年後・20年後の結果は変わってくる。

NISAは積み立てて終わりではなく、どう使い切るかまで考えた人が、最終的に得をする制度だ。