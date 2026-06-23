イベント実車展示へ！ 実用性と趣味性を両立する選択肢がここに！

スズキは2026年6月19日、同月26日から28日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）」への出展概要を発表しました。

今回のスズキブースでは、アウトドアシーンを意識した車両展示が行われ、5月27日に一部仕様変更を実施した「ハスラー タフワイルド」とともに、5月8日に一部仕様変更を実施した「エブリイ Jリミテッド」が展示されます。

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アウトドア人気が高まるなか、軽商用車の枠を超えた魅力を持つエブリイ Jリミテッドにも改めて注目が集まりそうです。

エブリイ Jリミテッドのベースとなっている「エブリイ」の歴史は1982年に登場した軽商用バン「キャリイバン」にまでさかのぼります。

その後、1985年に「エブリイ」の車名が採用され、商用ユーザーを中心に支持を拡大してきました。

軽商用バン市場において長年の実績を持つエブリイは、荷物を効率良く積載できる高い実用性と優れた経済性が特徴です。

また、時代とともに安全性能や快適装備も進化し、近年ではアウトドアや車中泊を楽しむ個人ユーザーからも注目を集めています。

現行エブリイは、軽キャブオーバーバンならではの広い室内空間を備え、仕事からレジャーまで幅広い用途に対応しています。

2026年5月8日に実施された一部仕様変更では、安全装備と快適装備がさらに充実しました。

安全面では「スズキセーフティサポート」が強化され、デュアルセンサーブレーキサポートIIをはじめ、低速時ブレーキサポート（前進・後進）、前後パーキングセンサーを採用。さらに車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能、標識認識機能も追加されました。

快適装備では後席両側ワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能が追加されたほか、外観ではSUZUKIアルファベットエンブレムを採用。

内装もデジタルスピードメーターやカラー表示マルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチの装備により利便性が向上しています。

そして、今回展示されるエブリイ Jリミテッドは最上級グレード「JOIN ターボ」をベースに開発された特別仕様車です。

荷物の積み下ろしがしやすい両側スライドドアや広い荷室空間を備え、キャンプや車中泊などのアウトドアシーンでも高い利便性を発揮。

商用車としての実用性を維持しながら、アウトドアシーンに映える専用デザインや快適装備を採用したことが特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mmで、ホイールベースは2430mmです。コンパクトなボディながら広大な室内空間を確保し、優れた積載性を実現しています。

エクステリアではブラック塗装の専用LEDヘッドランプをはじめ、前後バンパーやドアハンドルもブラック仕上げとし、専用デカールやピラー加飾を採用。

さらにガンメタリック塗装のフルホイールキャップを装備することで、タフな印象を演出しています。

ボディカラーはモスグレーメタリック、アイビーグリーンメタリック、ツールオレンジ、デニムブルーメタリックの4色を設定しています。

インテリアでは9インチナビやデジタル表示メーターを採用し、視認性と利便性を向上。シートには質感の高いファブリック表皮を採用しています。

後席にはヘッドレストや左右独立式のリクライニング＆スライド機構を備え、長距離移動時の快適性にも配慮されています。

また、荷室長1820mm、荷室幅1280mmという広大な荷室空間を確保していることも大きな特徴です。

後席を格納すればフラットな空間が広がり、車中泊にも対応できるほどのスペースを確保できるのも魅力の1つです。

パワートレインには660cc直列3気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力は64馬力を発生します。

トランスミッションはCVTを組み合わせ、駆動方式は2WDとパートタイム4WDを設定。WLTCモード燃費は最大15.1km／Lとなっています。

価格（消費税込み）は2WDモデルが197万8900円、4WDモデルが213万2900円です。特別仕様車ならではの装備内容を考慮すると、アウトドア用途や趣味性を重視するユーザーにとって魅力的な選択肢といえるでしょう。

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東京アウトドアショー2026への出展によって、スズキはアウトドアライフと親和性の高いモデルの魅力を改めて訴求します。

そのなかでもエブリイ Jリミテッドは、軽バンならではの優れた積載性と実用性に加え、アウトドアシーンに映える専用デザインや充実した装備を兼ね備えた注目モデルです。

2026年5月の一部仕様変更によって安全性能や利便性も向上しており、仕事だけでなくレジャーや車中泊を楽しみたいユーザーにも適した1台へと進化しました。

東京アウトドアショー2026の会場では、その実車に触れながらエブリイ Jリミテッドの魅力を体感できる機会となりそうです。