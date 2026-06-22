「脚がとてつもなくキレイ」足立梨花、ディズニーで食べる姿を披露「変顔あり、まさにオフショット」
タレントの足立梨花さんは6月21日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで食事を楽しむ姿を披露しました。
【写真】足立梨花がディズニーで食べ歩き
コメントでは「変顔あり、まさにオフショット」「本当に全部可愛いです」「超美しい」「いつも素敵な笑顔ですね」「めっちゃ綺麗 めっちゃ可愛い 素敵」「脚がとてつもなくキレイ」「美味しいものを食べてる時の幸せそうな笑顔、こっちまで癒される〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】足立梨花がディズニーで食べ歩き
「超美しい」足立さんは「食べ物は必須」とつづり、7枚の写真を投稿。東京ディズニーシーで、さまざまなドリンクやフードを楽しむ姿です。キラキラと輝くブルーのカチューシャに水色のストライプシャツ、ミニスカートを合わせています。楽しそうな笑顔やおどけた表情を見せており、かわいらしいです。中には美しい太ももが見える姿も。
「このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチ」17日にも「このときはまだHAPPY このあとすぐカフェラテを服にこぼすアダチ」と、ディズニーショットを披露していた足立さん。満面の笑みでカフェラテを持つ姿がかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)