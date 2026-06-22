元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が21日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。LINEのやり取りについて語った。

共演の社会学者・古市憲寿氏が「LINE」の文化人グループで、女優の倍賞千恵子とメッセージのやり取りがあることを告白。そこから「LINE」についてのトークを展開した。

そのなかで、「秋元さんってLINEすると必ず返信してくるじゃないですか。あれどこで終わりにしますか？」と、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏の名前を挙げ、LINEのやり取りについて古市氏にたずねた鈴木氏。

すると古市氏は「基本は秋元さんから『島耕作』のスタンプが来て、これで終わりだなって思いますね」と、やり取り終了のタイミングを明かしつつ、秋元氏が人気漫画「課長島耕作」シリーズのLINEスタンプを愛用していることを暴露した。鈴木氏は笑いながら「秋元さんは絶対自分で（やり取りを）終わらせたいっていう」と、その性格を分析した。

さらに古市氏が「あと、（秋元氏は）凄いマメですよね」と投げかけると「マメ！めっちゃ凄いと思う」と鈴木氏も同意。古市氏は「何か新しいことがあると毎回連絡が来たりする。会食の時も細かく場所とかをちゃんとリマインドしてくれたりする」とそのマメっぷりを語り、鈴木氏も「あれ凄いよね！」と感心していた。