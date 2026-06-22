埼玉県が企画…ライオンズトレーニングセンターで実施される

埼玉県は22日、ベルーナドームで8月8、9日に行われる西武対ソフトバンク開始前に、年長〜小学6年生を対象にした野球体験イベントを開催すると発表した。参加する子どもと保護者に、試合観戦チケットもプレゼントされる。

午後6時試合開始の8月8日は午後4時〜5時、同5時開始の9日は同3時〜4時にライオンズトレーニングセンターで実施される。参加費は無料で、ライオンズベースボールアカデミーコーチが講師を務める。野球未経験者の参加も可能だ。

各日50人を募集する。参加希望者は1：「すぽったま！」のLINE公式アカウントを友だち追加（未登録者のみ）。2：トーク画面を開いて、メニューからプロフィール登録（未登録者のみ）。3：メニューの「募集・キャンペーン」から【埼玉西武ライオンズ】をタップして応募する。

締め切りは、7月20日の午後11時59分。一度に子ども4人、保護者2人まで申し込める。イベントは子どものみの参加だが、保護者が補助として参加する場合もある。試合観戦チケットは子どもと保護者の人数分配布される。応募多数の場合は抽選となる。（First-Pitch編集部）