１１日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５８．６７ポイント（０．６５％）安の２４２４９．２９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０１．６５ポイント（１．２２％）安の８２１７．０８ポイントと７日続落した。ハンセン指数は２０２５年７月１４日以来、約１１カ月ぶりの安値水準に沈んでいる。売買代金は２８８５億７３７０万香港ドル（約５兆９０９９億円）に縮小した（１０日は３２０５億５３９０万香港ドル）。

中東情勢の悪化が嫌気される流れ。米中央軍は１０日夕（日本時間１１日朝）、イラン国内の複数標的に対する自衛的な攻撃を始めたと発表した。イランが８日に米陸軍の攻撃ヘリコプター「アパッチ」を撃墜した報復だとして、米中央軍は前日にも報復攻撃を実施している。また、イラン軍中央司令部は１１日、あらゆる船舶のホルムズ海峡通航を禁止し、渡航しようとする全船舶を攻撃対象にすると発表した。ただ、下値を叩くような売りはみられない。ハンセン指数はこのところの下落で、３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準を切り下げていただけに、値ごろ感が着目されている。また、中国の政策に対する根強い期待感も支えとなった。指数はプラス圏で推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国電子商取引（ＥＣ）最大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が５．４％安、中国民間ガス供給業者の新奥能源ＨＤ（２６８８／ＨＫ）が５．１％安、グローバル物流サービスの極兔速逓環球（１５１９／ＨＫ）が４．９％安と下げが目立った。アリババについては、元社員のパワハラ告発を受け、業務管理アプリの責任者が更迭されたこともマイナス材料。コンプライアンスが問題視された。極兔速逓に関しては、安全事故が多発しているとして、国家郵政局が立件調査を開始したことも売り材料視されている。

セクター別では、空運が安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．８％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．６％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が２．４％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．３％ずつ下落した。中東情勢悪化のしわ寄せが警戒されている。

ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連の銘柄も急落。図達通（２６６５／ＨＫ）が１７．２％安、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が６．２％安、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．３％安、深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が８．４％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が６．０％安で取引を終えた。

半面、中国不動産セクターの一角はしっかり。龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．３％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が２．５％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が２．０％、建発国際投資集団（１９０８／ＨＫ）が１．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１６％安の３９８７．０２ポイントで取引を終了した。空運が安い。自動車、医薬、金融、不動産なども売られた。半面、非鉄金属は高い。公益、消費、半導体、エネルギーも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）