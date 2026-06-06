【漢字クイズ】「中興」はなんて読む？「興」の読み方がわかれば簡単かもしれません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「中興」はなんて読む？

「中興」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、新潟県の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「中興」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「なかおく」でした。 中興は、新潟県佐渡市に位置しています。 そんな佐渡市にある「佐渡金山」は、江戸時代から続く日本最大級の金銀山跡で、佐渡を代表する歴史観光スポット。 坑道見学では当時の採掘の様子を学ぶことができ、近年は世界遺産登録でも注目を集めていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『さど観光ナビ』

ライター Ray WEB編集部