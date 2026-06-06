おしゃれのつもりが“おば見え”。2026初夏、時代遅れに見られやすい「ワイドパンツ」の共通点
ワイドパンツは大人世代の定番アイテム。でも、「なんだか重たく見える」「以前よりアカ抜けなくなった」と感じるなら、着こなしが少し今のトレンドからズレているのかもしれません。2026初夏は、ボリューム感よりも“軽さ”がキーワード。今回はワイドパンツを今っぽく見せるために意識したいポイントを紹介します。
“太ければおしゃれ”ではない
ワイドパンツは体型カバーに便利ですが、横に広がりすぎるシルエットは全体を重たく見せてしまうことがあります。
▲太さや丈感、合わせ方を少し見直すだけで、ワイドパンツはもっと軽やかに見せることができます
“長すぎる丈”がだらしなく見える原因に
ワイドパンツは丈感によって印象が大きく変わります。裾が靴にかかりすぎたり、床に付きそうな長さだったりすると、コーデ全体が重たく見えがち。特に初夏は足元の軽やかさが重要になるため、丈の長さが目立ちやすくなります。
スニーカーやサンダルと自然につながる長さを選ぶだけでも、抜け感のある印象に。定番アイテムだからこそ、こうした細かな違いが洗練度につながります。
“きれいめだけ”では少し古い。今は軽スポーティMIXが正解
ワイドパンツを大人っぽく見せようとして、きれいめなアイテムだけでまとめていませんか？もちろん上品には見えますが、今は少しラフな要素を加えた着こなしが主流です。
シアーシャツやナイロンバッグ、スポーツサンダルなどを合わせた軽スポーティMIXで、ほどよい抜け感を演出しましょう。頑張りすぎない自然体のおしゃれが、今の大人カジュアルのポイントになります。
▲落ち感や丈感、小物選びを意識することで、ワイドパンツは今っぽく洗練された印象に仕上がります
ワイドパンツは定番だからこそ、少しの違いで印象が変わるアイテム。太さ、丈感、合わせ方を見直すだけで、同じパンツでもぐっと今っぽく見せることができます。2026初夏は“ボリューム”より“軽さ”を意識して、アカ抜けたワイドパンツコーデを楽しんでみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は2026年初夏ファッショントレンドおよび一般的なスタイリング知見を参考に、編集部にて構成しています
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