おしゃれな家ほどやっている。生活感を減らす「見せる収納のコツ」
「片付けているのに、なぜか部屋がおしゃれに見えない」と悩んでいませんか？実は、部屋の印象を左右するのは物の量だけではありません。生活に必要な物が同じだけあっても、すっきり見える家と雑然として見える家があるのです。その違いは、収納量ではなく“見え方の整え方”。今回は、生活感を抑えながら部屋を整えて「見せる収納のコツ」を紹介します。
（１）“見せる場所”と“隠す場所”を分ける
部屋が雑然として見える原因のひとつが、すべてを同じように収納していること。お気に入りの本やフラワーベースは見える場所へ、日用品や書類、充電ケーブルなどは隠す場所へ。このメリハリを作るだけでも、部屋の印象は大きく変わります。
（２）オープン収納は“詰め込まない”
棚やラックを使ったオープン収納は便利ですが、物を並べすぎると圧迫感につながりやすくなります。収納スペースが空いていると埋めたくなりますが、ぎっしり詰め込むほど視界に入る情報量は増えてしまうものです。
お気に入りの雑貨や本を厳選して置き、日用品や細かな物はボックスへまとめるだけでも印象は変わるもの。オープン収納は、“収納量”より“見え方”を意識することが大切です。
（３）日用品の“パッケージ感”を減らす
部屋に生活感が出やすい原因のひとつが、日用品のパッケージ。ティッシュやウェットシート、ケーブル類などは便利な反面、色やロゴが視界のノイズになりやすいものです。収納ボックスやケースを活用し、見える色数を抑えるだけでも空間はかなり整って見えます。
また、収納アイテムは木目やファブリック調、ツヤを抑えた質感などでそろえることで、自然な統一感を演出しましょう。
収納は“見せる物を選ぶ”ことが大切。少しだけ物の置き方を見直すだけでも、部屋の印象はぐっと変わります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザー・インテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
🌼片付けても、なぜか雑然…。収納を増やすほど部屋が散らかる理由