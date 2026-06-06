会社の倒産で自信を失い「俺なんかさ」が口癖になったどん底夫。復活したのは『意外なきっかけ』で！？
自信があって明るい性格だった夫が、仕事がうまくいかなくなったことで激変。
そんな夫が、意外なきっかけで復活して！？
筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
自信たっぷりな性格の夫
夫は自信たっぷりなタイプ。
「俺、人に好かれるタイプだから」
「営業って、勢いが大事」
と自信たっぷりで、どこへ行っても自分から人に話しかけて、初対面の人ともすぐ仲良くなる性格。
私は正反対のタイプなので、正直、夫の性格を少しうっとうしく感じることもありました。
夫の性格に変化が！？
しかしそんな夫が、会社の倒産をきっかけに変化。
再就職したものの、給料も下がり、慣れない仕事に目に見えて元気をなくしていく夫。
「俺なんかさ」
が口癖になり、休日もソファでぼんやりするように。
私も最初は「少し休めば戻るかな」と思ったものの、夫に変化はなく、私は徐々に不安になっていきました。
「暇じゃん」→息子に押し切られ！？
そんなある日、息子が所属する少年野球チームでコーチが足りないという話が出て、息子が
「パパ、野球できるじゃん」
「コーチになってよ」
と発言。
夫は
「いやいや、昔ちょっとやってただけだし」
と消極的でしたが、息子は
「でも暇じゃん」
と押し切り、夫はしぶしぶ練習に参加するように。