会社の倒産で自信を失い「俺なんかさ」が口癖になったどん底夫。復活したのは『意外なきっかけ』で！？

自信があって明るい性格だった夫が、仕事がうまくいかなくなったことで激変。

そんな夫が、意外なきっかけで復活して！？

筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

自信たっぷりな性格の夫

夫は自信たっぷりなタイプ。

「俺、人に好かれるタイプだから」

「営業って、勢いが大事」

と自信たっぷりで、どこへ行っても自分から人に話しかけて、初対面の人ともすぐ仲良くなる性格。

私は正反対のタイプなので、正直、夫の性格を少しうっとうしく感じることもありました。

夫の性格に変化が！？

しかしそんな夫が、会社の倒産をきっかけに変化。

再就職したものの、給料も下がり、慣れない仕事に目に見えて元気をなくしていく夫。

「俺なんかさ」



が口癖になり、休日もソファでぼんやりするように。

私も最初は「少し休めば戻るかな」と思ったものの、夫に変化はなく、私は徐々に不安になっていきました。

「暇じゃん」→息子に押し切られ！？

そんなある日、息子が所属する少年野球チームでコーチが足りないという話が出て、息子が

「パパ、野球できるじゃん」



「コーチになってよ」



と発言。

夫は

「いやいや、昔ちょっとやってただけだし」



と消極的でしたが、息子は

「でも暇じゃん」



と押し切り、夫はしぶしぶ練習に参加するように。