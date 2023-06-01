『テニスの王子様』シリーズ25周年イヤー開幕！ 記念キービジュアル＆ロゴ公開
テレビアニメ『テニスの王子様』が10月で放送開始から25周年を迎える。これを記念し、キービジュアルとロゴが公開された。
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キービジュアルには、越前リョーマや手塚国光などキャラクターたちがずらりと並び、円陣を組んでいる。その中央には「25th ANNIVERSARY THE PRINCE OF TENNIS THE ANIMATION」の文字が記された。
25周年イヤーとして、2027年12月末までさまざまなプロジェクトが展開される。
第1弾は、特別番組『アニメ『テニスの王子様』シリーズ25周年記念SP』が、7月19日午後10時よりYouTubeアニメ新テニスの王子様オフィシャルチャンネルにて配信される。
出演は、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、永井幸子(幸村精市役)、新垣樽助(木手永四郎役)ほか。MCは川本成（河村隆役）、小野坂昌也（桃城武役）が務める。
本作は、2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。今秋には、『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』が放送される予定となっている。
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キービジュアルには、越前リョーマや手塚国光などキャラクターたちがずらりと並び、円陣を組んでいる。その中央には「25th ANNIVERSARY THE PRINCE OF TENNIS THE ANIMATION」の文字が記された。
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出演は、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、甲斐田ゆき（不二周助役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、永井幸子(幸村精市役)、新垣樽助(木手永四郎役)ほか。MCは川本成（河村隆役）、小野坂昌也（桃城武役）が務める。
本作は、2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化され、物語は関東大会から全国大会、そして世界大会へと舞台を広げてきた。24年には『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』が放送され、日本代表とドイツ代表による熱戦が描かれた。今秋には、『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』が放送される予定となっている。
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