¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ÖÆ±¤¸ÆüÂ¿¤¹¤®¡ª¡×ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂç½ÂÂÚ¡Ä¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¡©

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥£¥ó¥«¥Î¥é¥ó¥É¡×¤¬¡¢6·î³«ºÅ¤ÎËüÇî´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢6·î6ÆüÁ°¸å¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ã¥·¥å¡É¡£¥¿¥¤¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖVERY ASIA Chiang Mai¡×¡ÊÂçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀôÆî¥í¥ó¥°¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿·¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È½üËë¼°¤ä¡ÖCOMMONS¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤Þ¤ÇÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤Ë¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤«¤Ö¤ê¤¹¤®ÌäÂê¡É¤¬È¯À¸¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ê¼¸Ë¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä¥°¥ë¥á´ë²è¤Ê¤É¡¢ËüÇî¥ì¥¬¥·ー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÆÃÏ¤ÇÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¤É¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤«ÌÂ¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¡£¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡¢Æ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

Âçºå±Ø²°¾å¤Ç¥¿¥¤¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³«ºÅ
01:42

ÀôÆî¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì
03:14

¥³¥â¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î½ÐÅ¹¼Ô¾ðÊó
04:44

Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎËüÇî¥ì¥¬¥·¡¼¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
08:01

À¤³¦¤Î¿©¤ò½ä¤ë¥°¥ë¥á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹2026¡×ÂçºåÄ¹µï¸ø±à¤ÇËÜ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÂÎ¸³¡ªÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤È²Ä°¦¤¤»¨²ß¤ËÂç¶½Ê³

¡Ö¥¿¥¤¥Õ¥§¥¹2026¡×ÂçºåÄ¹µï¸ø±à¤ÇËÜ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÂÎ¸³¡ªÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤È²Ä°¦¤¤»¨²ß¤ËÂç¶½Ê³

 Àº¹ª¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î°Õ³°¤ÊÆ°¤«¤·Êý¤È¤Ï¡©Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ç¶Ã¤­¤Îµ»½Ñ¤òÃÎ¤ë¡ª

Àº¹ª¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î°Õ³°¤ÊÆ°¤«¤·Êý¤È¤Ï¡©Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¤Íè¡×¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ç¶Ã¤­¤Îµ»½Ñ¤òÃÎ¤ë¡ª

 ¡ÚÆ°²è²òÀâ¡ÛAdo¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµðÂç±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¡ª¡ÖTOKYO LIGHTS 2024¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁ´ËÆ

¡ÚÆ°²è²òÀâ¡ÛAdo¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµðÂç±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¡ª¡ÖTOKYO LIGHTS 2024¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁ´ËÆ
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Æ¥£¥ó¥«¥Î¥é¥ó¥É_icon

¥Æ¥£¥ó¥«¥Î¥é¥ó¥É

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1.46Ëü¿Í 1688 ËÜ¤ÎÆ°²è
Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¡¢²£ÉÍ²ÖÇî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡¢¥°¥ë¥á¡¢USJ¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCOoIb0fj-pbLbG9CX5LCgqg YouTube