処置室に集まった4人の獣医師に囲まれていたのは…！？ニヤニヤが止まらない光景は話題を呼び、投稿は16万回再生を突破。微笑ましい投稿には「5匹みんな可愛い」「あぁ～～なんてほのぼの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なぜか動物病院の処置室に集まる『4人の獣医師』→何をしているのかと思ったら…ほのぼのとした光景】

なぜ？処置室に集まる4人の獣医師

TikTokアカウント「iamc2015」では、札幌市にある『アイリス動物医療センター』で繰り広げられる院内の日常が随時紹介されています。今回ご紹介するのは、獣医師たちとわんこのほっこりする触れ合い。

外来後の処置室に集まる4人の獣医師。いったい何事かと思ったら、先生たちに囲まれているのは柴犬の子犬…！病院に勤める獣医師の愛犬「ゆず」ちゃんなんだそ

う。

尻尾をフリフリしながら、ご挨拶する愛くるしい姿に先生たちもメロメロ…！

ほのぼのすぎる触れ合いにホッコリ♡

先生たちの目元も終始緩みっぱなし。『遊ぼうよ～！』『何持ってるの？』と、診察台をちょこちょこと動き回る無邪気なゆずちゃんを前に無理もありません。

「ほのぼの」という表現がぴったり。ゆずちゃんと先生たちの優しい時間に包まれた光景は、多くの人に癒しを届けることとなりました。

この投稿には「おしっぽフリフリ可愛い♡」「先生方の動物好きーって雰囲気がとても伝わります」「何だこの幸せな映像」といったコメントが寄せられています。

おやつを食べている間に終了…！？

黒柴の子犬ちゃんが、ワクチン接種を受ける投稿もご紹介！スタッフのお姉さんに抱っこされ、モグモグとおやつを食べている間にあっという間に注射が終了…！

子犬ちゃんは注射をされていることなど露知らず。おやつを貰って満足そうなお顔までお披露目したそう。

「病院は楽しいところ」そう思ってもらえるよう、日々取り組んでいるのだといいます。わんこ愛に溢れた先生たちが一緒なら注射もへっちゃらですね♡

TikTokアカウント「iamc2015」では、院内の日常や動物たちの役立つ情報が発信されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「iamc2015」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております