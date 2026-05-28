夫に離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する妻は警察沙汰を起こしてしまい…
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
夫の将生から離婚を突き付けられた佳乃は、刃物を持って将生に近付き、接近禁止命令が出される。そして、幸せな2人に忍び寄る、黒い影――。佳乃の狙いは一体！？
【動画】夫に離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する妻は警察沙汰を起こしてしまい…
将生(落合モトキ)との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃(篠田麻里子)。
そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう…。
一方で、七瀬(増子敦貴)と順調に親交を深める奈津子(水崎綾女)と、昏睡状態に陥ってしまった樹(高松アロハ)が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈(矢吹奈子)。
幸せな2人に、佳乃の黒い影が忍び寄り――。佳乃の狙いは一体！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
国井桂
監督
山下和徳
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
夫の将生から離婚を突き付けられた佳乃は、刃物を持って将生に近付き、接近禁止命令が出される。そして、幸せな2人に忍び寄る、黒い影――。佳乃の狙いは一体！？
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第9話 浮気じゃない。本気なんだ。
将生(落合モトキ)との関係を修復したと思った矢先、浮気現場を目の当たりした佳乃(篠田麻里子)。
そして将生から「浮気じゃない。本気なんだ」と離婚を突きつけられ、怒り狂い暴走する佳乃は、警察沙汰を起こしてしまう…。
一方で、七瀬(増子敦貴)と順調に親交を深める奈津子(水崎綾女)と、昏睡状態に陥ってしまった樹(高松アロハ)が意識を取り戻し、2人でやり直すと決めた麗奈(矢吹奈子)。
幸せな2人に、佳乃の黒い影が忍び寄り――。佳乃の狙いは一体！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
○
早乙女樹…高松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
小松原乙葉…小西桜子
○
遠藤将生…落合モトキ
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
国井桂
監督
山下和徳
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)