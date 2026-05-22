無駄を削ぎ落とした“ピュア”なデザイン！

ステランティスは、2026年4月24日から5月3日まで中国で開催された「北京国際モーターショー2026」において、プジョーブランドの次世代を担うコンセプトカー「PEUGEOT Concept 8（プジョー コンセプト8）」を世界初公開しました。

今回発表されたプジョー コンセプト8は、同社が描くラージSUVの未来を示すコンセプトカーです。

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その最大の特徴は、無駄を削ぎ落としたピュアで本質的なデザインにあります。このスタイリングは、高効率と優れた空力性能を想起させると同時に、直感的な走る悦びを予感させるものとなっています。

スポーティで堂々としたプロポーションを備えたコンセプト8は、力強さ、ゆとりある空間、そしてダイナミズムを高次元で兼ね備えています。まさに、プジョーのSUV戦略における新章の幕開けを告げる存在といえます。

北京国際モーターショー2026という大舞台でこのモデルを発表した背景には、プジョーの明確なグローバル戦略があります。電動化およびインテリジェントモビリティの先進市場である中国は、プジョーの未来を形づくる技術革新の重要拠点と位置づけられているためです。

プジョーCEOのアラン・ファヴェイ氏は「この新しいコンセプトカーは、フレンチデザインの精緻さと走る悦びに、世界最高水準の電動・インテリジェント技術を融合させた、プジョーの大胆な未来像を中国そして世界に向けて示すものです」と語っています。

コンセプト8に示されたデザインやコンセプトは、単なるデザインスタディにとどまりません。パートナーである東風汽車（Dongfeng）の技術力を融合させ、武漢工場で生産される次世代モデルを予告するものであり、中国国内のみならず、海外市場への輸出も見据えたグローバル戦略の重要な一環となっています。

プジョーの新時代を牽引するラージSUVのコンセプト8。市販モデルの登場に向けて、世界中から大きな注目が集まっています。