【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 5月22日〜6月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「てんびん座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
刺激的な出来事から恋が発展しそう
今期は、フェスやイベント、旅行先など、いつもは行かない場所での“非日常的な出会い”や、海外に縁が深い人とのご縁がありそう！
懐かしさや安心感よりも、ドキドキするのが新しい恋のサインです。
カップルは、いつもより遠出のデートや、新しい体験を一緒に楽しむことでお互いが特別だと再認識できるとき。
今月のLOVEラッキーデー
5/26、6/6
全体運もチェック！
いつもの環境にとどまるより、未知なる世界に飛び込むことで、運気が一気に開けていく時期。新しい勉強、気になっていた分野への挑戦、遠出の旅行も大吉。「動きながら考える」を合言葉に、行動範囲を広げて。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni