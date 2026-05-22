群馬名物・焼きまんじゅう、バラエティー番組での扱いが問題に。「まさかあんな紹介のされかたをするとは…」
焼きまんじゅう製造元のほたかや公式X（旧Twitter）は5月21日に投稿を更新。自社の焼きまんじゅうパフェについて気持ちを吐露しました。
【投稿】騒動について弁明
「ほたかやの焼きまんじゅうパフェの写真素材を提供させていただきましたが、正直悲しくなりました。まさかあんな紹介のされかたをするとは…」「その子が食べたのはもちろんほたかやのではない」そうで、「本物の焼きまんじゅうパフェ食べたことありますか？まんじゅうの大きさ、食感、みそだれとソフトクリームの相性、厳選されたソフトクリーム、それぞれの量とバランス 本物の焼きまんじゅうパフェを食べても、もう一度同じ意見になるのか、ぜひ食べてみてほしい」と呼び掛けています。
また「今後も焼まんじゅうの魅力をお届けしてまいります」と、意気込みもつづっています。コメントでは「ぜひ魅力届けてください」「むしろ食べたくなった」と温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】騒動について弁明
「なんとも言えない気持ちになりました」「番組制作の方からは謝罪をいただきました でも悲しかったので少しだけつぶやかせてください」と書き出した同アカウント。19日に放送されたバラエティー番組『踊る！ さんま御殿!!』（日本テレビ系）にて、焼きまんじゅうが取り上げられるシーンがあり、「某アイドル？の男の子が焼きまんじゅうパフェはまんじゅうとソフトクリームは別々に食べた方がいいという否定的な意見で美味しいの一言もなかった」ようです。
「むしろ食べたくなった」同日の別投稿では「多くの反応をいただきありがとうございます。番組制作の皆さまからはご連絡をいただいており、本件は解決しております」と、“悲しかった”出来事について解決済みであることを強調した同アカウント。続けて「投稿は商品への想いから発信したものでしたが、意図と異なる形で広がっているため取り下げさせていただきます」と、今回の投稿を削除したことを明かしました。
また「今後も焼まんじゅうの魅力をお届けしてまいります」と、意気込みもつづっています。コメントでは「ぜひ魅力届けてください」「むしろ食べたくなった」と温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)