群馬名物・焼きまんじゅう、バラエティー番組での扱いが問題に。「まさかあんな紹介のされかたをするとは…」

群馬名物・焼きまんじゅう、バラエティー番組での扱いが問題に。「まさかあんな紹介のされかたをするとは…」