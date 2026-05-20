いつか3人で大きなステージに立ちたい♡【3時のヒロイン】が語る「成功までのプロセス」とは？

『女芸人No.1決定戦 THE W 2019』で優勝し、一夜にして大ブレイクを果たした3時のヒロイン。そこで今回は、それぞれ別の道でお笑いを続けていた3人の出会いから、下積み時代の苦悩からトリオ結成後の葛藤、そして今3人で叶えたい夢までをたっぷり語ってもらいました！ぜひチェックしてね♡

わたしと僕の物語 今話題のあの人の人生のおハナシ。 アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。夢追い人のみんなにとって、きっとヒントになるはず♡

お笑い芸人・3時のヒロイン トリオになって切り開いたブレイクまでの軌跡 それぞれに別のお笑い活動をしていた3人がある日出会い、奇跡的な躍進劇をとげた【3時のヒロイン】。今だから全部笑える！そんな成功までのプロセスをレッツ、フォーカス！

Check! 好きだから続けられた下積み時代 ゆめっち：「私はちっちゃいときからお笑い番組が大好きで自分もいつか芸人になる！と思って高校卒業後にNSCに入ったんだけど、2人は？」 福田麻貴（以下、福田）：「きっかけは、お兄ちゃんに誘われたからなんやけど、本気でお笑いをやりたいと思っていたのは私だけで、結局ひとりで入ったし、お母さんが反対してたから最初は女性タレントコースだったんだよね。それでもあきらめられなくて芸人に方向転換したけど！」 かなで：「私もずっとお笑いが好きだったから、遊び感覚で友だちとネタをやってた！NSCに入ったのは、吉本（興業）なら養成所を卒業すれば芸人になれるって知ったから（笑）」 福田：「上京したての下積み時代は物理的にも精神的にもしんどかったな。友だちもまわりにいないし、がんばることは楽しかったけど売れる保証もないから自分がみじめで……」 ゆめっち：「私もお金がなさすぎて1ヵ月ボトルガムでしのいでた（笑）」 かなで：「私は実家暮らしで衣食住には不自由してなかったけど、当時組んでたコンビを解散して、ピン芸人になっちゃったときは自分のキャラに迷走して、血迷ったあげくフリップ芸とかして同期に止められた（笑）」 福田：「お笑いが好きって気持ちだけががんばる理由やったよね」

Check! 結成してから感じたトリオとしての葛藤 福田：「それぞれ違う活動をしてるなかで、次誰かと組むならトリオでコントをやりたい！と思って、後輩だった2人に声をかけたんだよね。2人ともビジュアルと表現力が飛び抜けてたから！」 ゆめっち：「麻貴がおもしろいことはもともと知ってたから声をかけてもらったときはめっちゃワクワクした♡ でも、トリオは初めてだったし自分の立ち位置みたいなものには少し悩んだかも。 芸人を始めて25kg太ったけど、かなでちゃんがいる以上はデブキャラにもなれないし……みたいな」 かなで：「わかる。どっちがボケでどっちが大ボケになればいいのかも難しかった！」 福田：「最初は多少のストレスや葛藤はあったかもしれないよね。でも、私はトリオでよかったと思うことしかない」 ゆめっち：「たしかに2人だとケンカになることも3人だと話しあえるのがトリオの魅力だよね」

Check! 人生の回収ができた女芸人No.1決定戦 THE W 2019優勝 福田：「私たちの最大の転機はやっぱり『THE W』の優勝だよね。いつか売れると信じてずっと夢見ながらがんばっていたけど、実際は大変なことばかりで……。 正直ここで逆転せえへん限りは借金もかさんでくだけの状況やったから、人生を回収できたみたいな感じだった」 ゆめっち：「本当に一夜にして全部が変わって……。よくシンデレラストーリーって言われるけど、まさにそれだった。もともと好きなネタではあったけど、あの日がいちばん楽しかったな」 福田：「緊張もあったけど、リラックスして楽しめたよね」 かなで：「一番ベストなパフォーマンスができたと思う！」 福田：「優勝した次の日から仕事の量が増えて！忙しすぎて空気が悪くなったこともあったよね（笑）」 ゆめっち：「あまりにいろんなことがスピーディーに動きすぎて、3人のビジョンも歩んでいるペースにも違いが出てきちゃって……」 福田：「ゆめっちは、自分のキャラを作ろうとして必死だった時期もあったよね。突然、筋肉ムキムキにする！って言い出したり（笑）」 かなで：「私もメンヘラ気質だから、一度失敗するとなかなか立ち直れなかったときもあった」 福田：「今、やっとみんなのペースがあってきた感じだよね」 ゆめっち：「分かる！だからこそ、3人で舞台をやったり、いつか大きなステージに立ちたいっていうのが今の夢かな」 福田：「いいね。叶えたい！」 PROFILE 3時のヒロイン さんじのひろいん●福田麻貴、ゆめっち、かなでの3人によるお笑いトリオ。2017年1月に結成。 2019年『女芸人No.1決定戦 THE W』での優勝が大きな話題を呼ぶ。トリオではもちろん、個人でも幅広い分野で活躍中。 撮影／JOJI（RETUNE rep）スタイリング／梅津美羽 ヘア＆メイク／アンドウヨーコ 構成／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来