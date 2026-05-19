JR新潟駅前に新たなランドマークが誕生します。JR東日本新潟支社がオフィスや住宅などが入る高層ビル2棟を、2年後に開業する計画を発表しました。



新たなビルの建設予定地はJR新潟駅万代口東地区にあり、敷地面積は約4500㎡。2022年まで使われていた在来線8番・9番ホームの跡地です。JR東日本新潟支社によりますと、2028年夏にオフィスのほか商業施設や医療施設などが入る地上14階建てのオフィス棟を、2028年春に賃貸住宅となる地上10階建ての住宅棟をそれぞれ開業させる計画です。オフィス棟は駅のぺデストリアンデッキに直結し、歩行者の回遊性も高まるとしています。



■JR東日本新潟支社 白山弘子支社長

「都市間競争を見据えた中でこの北陸・日本海エリアにおいて、ビジネス拠点として新潟の存在感・シンボルとしてしっかりと強調されるようなものになればと期待しています。」



着工は6月の予定で、新潟駅～万代～古町をつなぐ『にいがた2km』のまちづくりを進めている新潟市からの補助金も活用するとのことです。