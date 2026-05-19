岡田紗佳、体をくねらせた大胆ショット披露 63ANGELの15周年記念ブックで表紙飾る
プロ雀士でモデル・タレントの岡田紗佳（32）が、15日からDMMブックスで独占配信が始まった『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』の表紙に登場した。
【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳
63ANGELは、グループ結成15周年を記念したアニバーサリーブック『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』のデジタル版を15日からDMMブックスで独占配信を始めた。表紙は岡田が飾り、撮影は世界的アーティストを数多く手がける写真家・レスリー・キー氏が担当。バーレスク総選挙2025でクイーン・オブ・バーレスクに輝いたSoraをはじめYuka、Kanami、Ibuki、Futaba、Sha-na、Rumi、Puni、Lian、Junなどの63ANGELの現役・歴代キャスト総勢20名以上を網羅した。
ニューヨーク・嶋佐和也がRankaの撮影に挑戦するなど、限定特典動画付きの見どころ満載、全104ページの豪華な1冊となっている。岡田が体をくねらせて写真に収まるショットも公開された。
【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳
63ANGELは、グループ結成15周年を記念したアニバーサリーブック『63ANGEL 15周年 アニバーサリーブック』のデジタル版を15日からDMMブックスで独占配信を始めた。表紙は岡田が飾り、撮影は世界的アーティストを数多く手がける写真家・レスリー・キー氏が担当。バーレスク総選挙2025でクイーン・オブ・バーレスクに輝いたSoraをはじめYuka、Kanami、Ibuki、Futaba、Sha-na、Rumi、Puni、Lian、Junなどの63ANGELの現役・歴代キャスト総勢20名以上を網羅した。
ニューヨーク・嶋佐和也がRankaの撮影に挑戦するなど、限定特典動画付きの見どころ満載、全104ページの豪華な1冊となっている。岡田が体をくねらせて写真に収まるショットも公開された。