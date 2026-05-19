パドレスのスタメン監督が称えた山本由伸

【MLB】パドレス 1ー0 ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）

敵将も称えた今季最多107球だった。ドジャースの山本由伸が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。7回1失点の好投も4敗目を喫したが、パドレスのクレイグ・スタメン監督は「ヤマモトは今夜、素晴らしい投球をした」と称えた。

スタメン監督は「球界最高クラスの投手だ」と称賛した後、すぐに訂正。「いや、（最高クラスではなく）最高（の投手）かもしれない。今夜の彼の投球は素晴らしかった」と7回を投げて被安打3、8奪三振、1失点の内容に、敵ながら賛辞の言葉を並べた。

3連勝中と好調の打線でも奪えたのは1点のみだった。「球種をとても上手く織り交ぜていた」と山本の投球内容に感服。「こちらとしてはできる限り粘り強く食らいついた」と、7回に1死二塁の得点機をつくるなど、最後まで粘った打線を評価した。

アンドゥハーの4号ソロを、3投手の継投で守りきっての4連勝。パドレスは首位のドジャースを抜き、ナ・リーグ西地区で単独トップに立った。（Full-Count編集部）