²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬BLACKPINK¥¸¥¹¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¡õÃÌ¾Ð¡ª¿§°ã¤¤¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ÇÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤Î¶¥±é¡×¡Ö¾åÉÊ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥¸¥¹¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¾Ð´é¤ÇÌ©Ãå¡ª①～③¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÚÎï¤Ê¥¸¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¥ë¥Ã¥¯¡¢¥í¥¼¤âÅÐ¾ì①②
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡õ²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢LA¤ÇDior¤Î¥·¥çー¤Ø½ÐÀÊ
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î2027Ç¯¥¯¥ëー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¡£¤È¤â¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¸òÎ®¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤¬Ä¹¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ò¿§°ã¤¤¤ÇÅ»¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥¹¤Ï¹õ¡¢²Ï¹ç¤Ï¥°¥êー¥ó¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÇò¤Ç¡¢¥·¥ß¥éー¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¸¥¹¤¬²Ï¹ç¤Î¹ø¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ÆµÇ°»£±Æ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Dior¤ÎPR¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëMathilde Favier¤ÎInstagram¤Ë¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¾åÉÊ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¤Î¶¥±é¤À¡×¡ÖÎ®ÀÐDior¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖDior¤ÎÉ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÂç´¿´î¡×¡Ö¿§°ã¤¤¤Î¥¹¥«ー¥ÈÁÇÅ¨¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¤È¥í¥¼¤¬ÃçÎÉ¤¯»£¤ê¹ç¤¤¤Ã¤³
¥¸¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈþ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¥¸¥¹¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡¢»äÉþ»Ñ¤ÎBLACKPINK ROSE¡Ê¥í¥¼/E¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¢¤¤¤Ã¤³¤¹¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¡£