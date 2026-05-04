“勝手に当たる”構えがあるって本当？アプローチ上達レッスン

アプローチは、「足裏」と「手のひら」の"センサー"を使って打つことが重要です！今回はアプローチ上達法を仕組みから教えてくれます。

構えが整えばすでに成功したも同然

どんなライでも対応できます。足裏をうまく使うことが大事！

4つのポイントを管理しよう！

①重心位置②シャフトの傾き③フェースの開き④打点

柳橋（以下・柳） アプローチの成功率を上げるためには、まずはちゃんと「ボールに当たる」構えをつくることが重要です。

山縣（以下・山） アプローチは飛ばす必要がない代わりに、いろいろな球を打つ"変異性"の高い技術。動きが小さいぶん、運動連鎖もつくりにくいし、スイング中にズレをアジャストするのも難しい。だから出発点であるアドレスが大事なんです。

柳 大前提は、スイングの最下点をボールの先にセットすること。これはどんな傾斜地でもどんな球を打つ場合も必須です。

山 スイングの最下点は体の重心の真下。足裏のセンサーをフル活用して、重心がボールの先にくるようにバランスよく立つことがとても重要です。

柳 最下点をセットしたら、あとは打ちたい球に合わせて、シャフトの傾きやフェースの開き方でロフトをアレンジし、どんな打点で打つかを考えれば、アプローチは8割がた成功です。

うまく“当たる”構えを作るのが第一歩

最下点=体の重心は必ずボールの先に

スイングの最下点は、基本的に体の重心の真下にくる。体重移動の極めて小さいアプローチでは、どんなライでも、どんな球を打つ場合でもアドレスの段階から重心=最下点をボールの先にセットし、必ず「うまく当たる」構えをつくることが重要

重心管理が大切です！

“打ちたい球”に応じてアレンジする

インパクトの打点

アプローチでは「飛ばさない」ために打点をトゥ側にズラすアレンジを多用する。これも構えでつくっておくことが大事

フェースの開閉

球を高く上げたければフェースを開くアレンジも有効。ただし、打ち出し方向が右になりやすいので、構える向きも考慮する必要がある

シャフトの傾き

どんな球を打ちたいかに応じて、シャフトの傾きでロフトをアレンジ。低い球ならハンドファースト、高い球ならハンドレート

足をグネグネ動かしワッグルをする

足の動きにつられてクラブが勝手に動く（左写真）ワッグルだけで打ってみよう！（右写真）

柳 アプローチのスイングは、ほぼワッグルの延長と考えるべきです。腕を使ってクラブを振るのではなく、体を揺らしながらワッグルする動きを大きくしていき、それで動いたクラブにボールが当たるだけ、というイメージです。

山 アマチュアは意外とワッグルがヘタですよね。

柳 はい。手首をグリグリ使ってクラブを動かしがちですが、ワッグルは足で行なうもの。むしろ手は動かさない、クラブをホールドしているだけなんです。

山 両足裏の拇指球、小指球、カカトの計6点でバランスよく立ったら、それをグネグネと小刻みに動かしていくと、手は何もしなくてもクラブが揺れはじめる。これが本来のワッグル。

柳 だから、アドレスの段階でバランスを取って立つことがとても大事なんです。

山 この「バランスを取る」というのは動的であることが重要。グラグラ傾く不安定なディスク上でバランスを取るときは、左右の足裏で小刻みに圧をかけながらつねに動いていて、決して止まっていない。アドレス時にこの「動き続ける」感覚を忘れないでほしいんです。

Point1：クラブは下から支えてヒジは体と一体化

手はクラブを振るというよりもホールドしておくだけ。下からグリップを支えるように持ってワキを軽く締めておき、足の動きで体が揺らされた結果、クラブが動くのが本来のワッグルだ

Point2：足裏をグネグネ細かく動かす

両足の拇指球、小指球、カカトでバランスよく立ち、この3点をグネグネと小刻みに動かしていると、自然とワッグルになる。拇指球、小指球は外側に圧をかけ、カカトはそれに抗するイメージだ

不安定なディスク上でバランスをとるイメージ

止まったら倒れます！

不安定なディスク上でバランスを取る際は、左右の足裏で小刻みに圧をかけ続けて「動き続ける」ことが大事。地面に立っているときもこの動き続けているイメージをもつことが非常に重要

自分でトルクを生み出すことが大事

柳 最初のワッグルの動きでは手はほとんど使っていませんが、実際のアプローチでもう少し振り幅が大きくなってきたら手にも仕事ができてきます。それはクラブのトルクをコントロールすることです。シャフト軸線から外れたところで球を打つゴルフクラブは必ずフェースの開閉が生じますが、それをトルクとして感じることが重要なんです。

山 ショットのような大きな振り幅でスピードもある動きは、クラブのモーメントで自然とトルクが生じますが、小さなアプローチの場合は、そのトルクを自分で生まなければならない。ここに難しさがあるんです。

柳 クラブを両手の親指と人差し指でつまんで、振り子のように振ってみると自然とフェースの開閉が生じます。これを感じつつ、動きを妨げずにクラブを動かせれば、軌道は安定しザックリなどのミスは出ません。

山 このトルクを感じて操作するためには、手のひらのセンサーの感度を上げていきたい。それにはグリップを左右で手渡ししながら行なう素振りや、片手でクラブを持ってグルグルと回す練習が有効です。ぜひやってみてください。

先っぽが動くイメージです

ヘッドのトゥ側の重みを感じ、トゥが動いてフェースが開閉するモーメントを感じとろう

フェース開閉のトルクを感じる

振り子のように振っても、バックスイングではフェースが開き、それがフォローにかけて閉じていく。この自然なトルクを感じながら操作できないスイングは×

2本指でクラブをつまんで振る

両手の親指と人差し指でクラブをつまんで振ってみるとクラブから生じるトルクを感じやすい。このトルクを妨げずに振ることがアプローチでは重要

“手のひらセンサー”のレベルアップドリル

【Drill１】グリップ手渡し素振り

右手でバックスイングからダウンスイング、インパクトで左手にクラブを受け渡してフォローへ。手のひらを柔軟に使う感覚が養われ、左右の手の役割分担がイメージできる

【Drill２】体のヨコでクラブ回し

センサーの感度が上がります！

体のヨコでバトントワリングのようにクラブを回す。クラブを握った手首を使って回すのではなく、手のひらのなかでグリップエンドの向きが変わるようにグラグラに使うのがポイント

手のひらはグリップに密着させない

手のなかでグリップが遊ぶように、手のひらにグリップを密着させないでクルクルと回そう

いかがでしたか？ このレッスンを参考に、アプローチの練習をしましょう。

柳橋章徳

●やぎはし・あきのり/1985年生まれ、茨城県出身。最先端のスイング理論に詳しく、感覚的な部分を言語化できるプロコーチ。YouTubeチャンネル「BREAK THROUGH GOLF」でも上達法を発信中。

山縣竜治

●やまがた・りゅうじ/1982年生まれ、山口県出身。もともとは野球の専門家だが、運動学や解剖学、トレーニング理論に基づき、近年はゴルフの研究も行なう。「太子堂やまがた整骨院」総院長。

構成＝鈴木康介

写真＝小林司

協力=GOLFOLIC中延店