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伊豆旅・7つの貸切温泉がある贅沢宿へ！究極のわさびと金目鯛の握り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心から電車とバスを使って2泊3日の伊豆ひとり旅に行ってきました！



伊豆といえば“高級わさび”が有名ということもあり、美味しい究極のわさびを探しをメインに飲食店はもちろん、実際にわさびが栽培されているわさび園にも行ってきました。2日目の夜は伊豆高原の4000坪の森の中にあり、24時間入れる源泉掛け流し温泉の貸切風呂が7つ、そしてこの広い土地に客室が17室のみという贅沢なお宿に宿泊しました。最終日は伊豆の地魚の金目鯛のお寿司を。



伊豆に旅行に行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！