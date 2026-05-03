この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心から電車とバスを使って2泊3日の伊豆ひとり旅に行ってきました！

伊豆といえば“高級わさび”が有名ということもあり、美味しい究極のわさびを探しをメインに飲食店はもちろん、実際にわさびが栽培されているわさび園にも行ってきました。2日目の夜は伊豆高原の4000坪の森の中にあり、24時間入れる源泉掛け流し温泉の貸切風呂が7つ、そしてこの広い土地に客室が17室のみという贅沢なお宿に宿泊しました。最終日は伊豆の地魚の金目鯛のお寿司を。

伊豆に旅行に行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

01:58

生わさび1本付き！修善寺「禅風亭なゝ番」の天ざるそば
08:20

「也万波」で楽しむ花わさびどんぶりと日本酒
14:23

名瀑「浄蓮の滝」見学と特上生わさびの購入
15:12

稲取「魚八寿し」で金目鯛など地魚のおまかせ寿し
20:34

伊豆高原の宿「花吹雪」の貸切温泉と豪華和食膳

関連記事

鎌倉へ日帰り旅！1日7軒食べ飲み歩き・地元目線の鎌倉グルメ旅

鎌倉へ日帰り旅！1日7軒食べ飲み歩き・地元目線の鎌倉グルメ旅

 仙台へ日帰り旅！1日6軒食べ飲み歩き・寿司や牛タンで飲むグルメ旅

仙台へ日帰り旅！1日6軒食べ飲み歩き・寿司や牛タンで飲むグルメ旅

 大阪旅行で迷ったらこれ！非日常を味わう絶景宿とディープな飲み歩き13選

大阪旅行で迷ったらこれ！非日常を味わう絶景宿とディープな飲み歩き13選
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

瓶ビール班長の旅ログ_icon

瓶ビール班長の旅ログ

YouTube チャンネル登録者数 3.16万人 68 本の動画
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！
youtube.com/channel/UC873ykBkc2HTM249SN9byUg YouTube