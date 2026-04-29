フィリーズは28日（日本時間29日）、ロブ・トムソン監督（62）の解任を発表した。ドン・マッティングリー・コーチ（65）が暫定監督として指揮を執る。

トムソン監督は22年6月にコーチから監督代行に就任し、フィリーズを11年ぶりのポストシーズン（PS）に導いた。24年には13年ぶりにナ・リーグ東地区優勝を飾るなど昨季まで4年連続でPSに進出。1900年以降では球団最高勝率の.568をマークしたが、今季は今月に10連敗を喫するなど28日（同28日）まで9勝19敗で、メッツと並び地区最下位に沈んでいた。

米スポーツ専門局ESPNによると、フィリーズのデーブ・ドンブロウスキー編成本部長はトムソン監督の後任として、25日（同26日）にレッドソックス監督を解任されたばかりのアレックス・コーラ氏（50）にオファー。しかし、27日（同28日）に断りの連絡を受けたため、マッティングリー・コーチを暫定監督に据えることを決めたという。

ドンブロウスキー編成本部長は「彼（コーラ氏）とは日曜日（26日）に監督を引き受ける可能性について話し合ったが、彼は家族と過ごす時間が欲しいということだった」と明かした。現役時代はヤンキースの強打者として活躍したマッティングリー氏は、ドジャースとマーリンズで計11シーズン監督を務めた。