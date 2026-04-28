この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【還元UP】ファミペイ翌月払い5月1日改定！新ステップボーナスと最大還元の条件」と題した動画を公開した。5月1日より実施される「ファミペイ翌月払い」のステップボーナス改定について、新設された追加特典や、還元率が最大となる条件を詳しく解説している。

今回の改定では、既存の最大10%還元に加え、ファミペイ翌月払いの月間利用金額に応じた「追加特典」が新たに付与される。ステップ1・2の条件達成の有無にかかわらず、利用金額すべてが換算対象となるのが特徴だ。具体的には、月間利用金額が5万円から99,999円で100円相当、10万円から299,999円で300円相当、30万円以上で1,000円相当のファミマポイントが還元される。

おにまるちゃんねるは、利用金額ごとの還元率シミュレーションを提示。ファミペイローンを契約しているステップ2達成者は、これまでと変わらず「月5,556円の利用が一番お得になる」と分析した。一方で、ローン未契約のステップ1達成者にとっては、追加特典により還元率が底上げされるため、今回の改定はメリットが大きいと評価している。

動画の終盤では、クレジットカードやApple Payを活用したファミリーマートでのお得なチャージルートの変化についても解説している。なお、ステップボーナスや追加特典の適用には毎月のエントリーが必須であるため、「忘れずに毎月エントリーしてほしい」と注意を呼びかけた。

YouTubeの動画内容

01:00

「ファミペイ翌月払い」の復習
03:23

「ステップボーナス」の復習
06:29

5月からの改定内容
07:50

還元率が最も高くなる利用金額
13:55

ファミペイお得チャージルートの変化

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