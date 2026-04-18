Lakaのチーク新作♡UVケアも叶うサンシールドグローイーチーク登場

メイクしながら紫外線対策もしたい方に♡Lakaから新作チーク「サンシールドグローイーチーク」が登場しました。SPF50+／PA++++のUVカット効果を備えながら、みずみずしいツヤと自然な血色感をプラスできる優秀アイテム。全11色の豊富なカラー展開で、自分らしいメイクを楽しめる注目のチークをチェックしてみてください♪

UVケアできる新感覚チーク♡

「サンシールドグローイーチーク」は各1,980円（税込）、全11色展開。

SPF50+／PA++++の高いUVカット機能を備え、メイクの上からでも紫外線対策が可能です。頬だけでなく唇や鼻先にも使えるマルチユース仕様で、日中のケアとメイクを同時に叶えます。

SHEGLAM新作アイシャドウ♡ぷにっと質感×ラメで華やかアイに

ツヤと血色を叶える仕上がり

水分を含んだような“水光発色”で、ぷるんとしたツヤ感を演出。

なめらかなフォーミュラが肌に密着し、ベースメイクを崩さず長時間きれいな発色をキープします。軽くトントンとなじませるだけで、自然で立体感のある血色メイクが完成します。

※Laka調べ

選べる全11色のカラー♡

カラーは#01シエナ、#02コージー、#03ポメロ、#04シェル、#05ミューズ、#06ポピー、#07ヴォーグ、#08クリムゾン、#09ライズ、#10マルベリー、#11セピアの全11色。

ナチュラルなベージュ系から華やかなレッド系まで揃い、肌トーンやシーンに合わせて選べるのが魅力です。

毎日のメイクをもっと快適に

Lakaの新作チークは、UVケア・ツヤ・血色感を一度に叶える優秀アイテム♡外出先でも手軽に使えるので、忙しい日常でも美しさをキープできます。

自分にぴったりのカラーを見つけて、ワンランク上のメイクを楽しんでみてください♪