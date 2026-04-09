文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、4月11日（土）の放送に、声優の市ノ瀬加那がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

4月11日（土）のゲスト・市ノ瀬加那は、『葬送のフリーレン』のフェルン役や『メダリスト』の狼嵜光役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスレッタ・マーキュリー役など、数々の作品に出演している人気声優だ。

市ノ瀬は、2024年12月以来の2度目の登場。佐久間とは4月からスタートしたTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』にて共演中で、アフレコ時のエピソードを披露する。

他にも『メイドさんは食べるだけ』で佐久間が演じるキャラクター「チュン」にまつわる特別コーナー「『チュン』って言うゲーム」を実施。佐久間と市ノ瀬が「チュン」の一言で様々な状況を演じ分け、盛り上がった様子をおくる。

番組収録を終えた市ノ瀬加那は、以下のようにコメントしている。

『マテムり』に約1年ぶりにお邪魔させていただきました！

今回は、佐久間さんと共演させていただいたTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』のお話を中心に、とある企画にも挑戦しました。

終始楽しく収録させていただいたので、ぜひ聴いていただけたらうれしいです！

※市ノ瀬加那がゲスト出演する4月11日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260411200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 市ノ瀬加那 ※4月11日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net