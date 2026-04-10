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新型クロスビーは買うべき？納車して分かった13の不満点を公開！損しないための車選びのポイント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【不満多数…?!】スズキ新型クロスビー納車5ヶ月で分かったココが不満13コ! 内装･外装･装備など買って良かった車ながら重箱の隅をつつく不満点とは? | SUZUKI X-BEE 2026」と題した動画を公開。同チャンネルの企画で上位に選ばれるほど満足度の高い新型クロスビーについて、あえて「重箱の隅をつつく」ような13の不満点を挙げ、同車の本当の価値を浮き彫りにしている。



ワンソク氏は動画の前半で、アクセルをオフにした際の「回生ブレーキの効きが強め」である点や、センターコンソールの形状が使いにくいと指摘。特にドリンクホルダーがない点については「アタッチメントとかあればオプションでも絶対付けたのに」と、実用面での改善を求めた。



中盤では、同じスズキのソリオと比較し、助手席とのスペースや後席アームレストの不在に言及。さらに、デイライト機能がない点を取り上げ、「デイライトがあることで見た目はもちろん安全性も高まるので個人的には付けたい」と語り、ディーラーオプションでの展開を提案した。



終盤にかけては、ステアリングのテレスコピック機能の不在、Aピラーの傾斜による視界の狭さ、リア灯火類の豆球仕様などを細かくピックアップ。一方で、「走りのしっかり感はソリオより良い」と評価し、多数の不満点を挙げながらも、それを補って余りあるコストパフォーマンスの高さと走りの質感を強調した。



ワンソク氏は「コンパクトで装備が充実してる車っていうのを私は本当に望んでいるので」と独自の視点を示し、不満点がありながらも満足度の高い一台であると結論付けた。完璧な車は存在しないからこそ、自身のライフスタイルや重視するポイントと照らし合わせて選ぶ視点が、後悔しない車選びに繋がるだろう。