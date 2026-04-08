グーグル（Google）は、Gmailで提供しているAI機能「Gemini」における、ユーザーデータの取り扱いとプライバシー保護の指針を説明した。AIを活用したメールの要約などの機能提供にあたり、ユーザーの秘匿性の高い情報をどのように保護しているかを明確にしている。

指針の中で最も重要な点として、Geminiを含むグーグルの基盤AIモデルのトレーニングにおいて、ユーザーの個人メールが利用されることはないと言明。AIの精度向上を目的とした学習プロセスから、ユーザーのプライベートな通信内容は完全に除外される。

Gmail上のGeminiに許可されるデータへのアクセスは、長文メールの要約といった特定のタスクを実行するための一時的なものに限定される。

ユーザーがAI機能を利用した場合でも、受信トレイ内の情報のプライバシーは維持される仕組み。ユーザーからの特定のリクエストを処理するためにのみ情報が利用され、タスクの完了後にそのデータが保持・蓄積されることはないとしている。

Gmailのプロダクト担当バイスプレジデントであるブレイク・バーンズ氏は、この仕組みを「Geminiを受信トレイという“個室”に招き入れるようなもの」と表現している。

ユーザーの指示により“部屋”に入ったGeminiは、タスクが終了して“部屋”から出ていくと、その過程で触れた受信トレイに関するすべての情報を消去し、外部に持ち出すこともないとしている。