この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【2026年春最新】Claude Code(クロードコード)基本機能完全ガイド｜スキル(Skills)・フック・サブエージェント・MCP・プラグインをまとめて解説！」と題した動画を公開した。Anthropicが開発するAIコーディングエージェント「Claude Code」について、非エンジニアにも分かりやすく基本機能を解説されている。



動画内では、Claude Codeを使いこなすための5つの基本機能が順に紹介されている。第一章で解説された「スキル（Skills）」は、AIエージェントに特定の専門知識や新たな機能を付与するものだ。例えば提案書作成スキルをオンにすれば、AIからの的確な質問に答えるだけで、抜け漏れのないしっかりした計画書を納品してくれるという。



第二章の「フック（Hooks）」は、決まったタイミングで特定の処理を自動実行させる機能である。「作業が終わったらデスクトップ通知を出す」といった、毎回確実に実行してほしいタスクを登録しておくことで、作業の信頼性が向上する。続く第三章では「サブエージェント（Subagents）」を紹介。メインのAIとは別に独立して動作する専門担当のアシスタントを複数呼び出し、タスクを分担させることで、長文の読み込みや専門的な仕事の効率化が可能になる。



さらに第四章では、FigmaやNotionなどの外部アプリやブラウザと連携するための「MCP（Model Context Protocol）」を解説。最後の第五章では、これまで紹介した機能をひとまとめにしてチーム内で共有できる「プラグイン（Plugins）」の仕組みが説明された。マーケットプレイスを利用すれば、他のユーザーが作った便利な機能をワンクリックで導入できる。



動画では、Claude Codeを「エンジニアだけでなく、非エンジニアの間でも注目を集める2026年最注目のツールです」と語られていて、専門用語を極力省いたこの実践的なガイドは、最新のAIエージェントをいち早く業務に取り入れ、圧倒的な生産性向上を目指すビジネスパーソンにとって、大いに参考になるだろう。