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介護士インフルエンサーのはたつんが運営するYouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「【密着】特養の施設長ってキツいの？楽しいの？介護士が裏側全てお見せします」と題した動画を公開。施設長の1日仕事体験に挑戦し、模擬面接や経営会議に出席。会議の席で明かされた「年間売上は6億～5億後半」といった施設のリアルな経営事情に、驚きを見せる場面があった。



動画では、はたつんが「施設長の仕事といえば面接」ということで、まずは現役施設長が行う採用面接の様子を見学。その後、自身も模擬面接に挑戦した。



はたつんは「介護は好きですか？」と単刀直入に尋ね、「大好きです！」と答えた応募者に「どんなところが楽しいと思いますか？」と深掘り。応募者が「利用者様と笑顔で触れ合うことや『ありがとう』の言葉にやりがいを感じる」と語ると、はたつんは「素敵ね」と深く頷いた。さらに、好きな介護インフルエンサーを尋ね、応募者が「はたつんさんです」と答えると、思わず興奮する一幕も見せた。



その後、利用者や職員たちと一緒にクリスマスツリーの飾り付けを楽しむなど、現場での交流も体験。職員の些細な変化にすぐ気づき「どうしたの？」と声をかける施設長の姿に、はたつんは「こんなリーダーになりたい」と感銘を受けた様子だった。



動画の後半では、本部との経営会議に出席。本部責任者から「特別養護老人ホームの年間売上は？」と問われ、はたつんが「1億？3億？」と頭を悩ませる中、実際には「6億～5億後半」にのぼることが明かされた。これには思わず「マジかよ」と驚きの表情。さらに、そのうち人件費が「約4億」を占めるという厳しい現実も語られた。



厳しい経営状況ながらも、施設長が「稼働率や利用者様の健康状態を守ってるのは現場の職員さんたちです」と現場への感謝を口にする姿は印象的だ。介護の現場だけでなく、施設経営の裏側やリーダーとしてのあり方を垣間見ることができる内容となっている。