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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【Googleの無双AI】NotebookLM完全ガイド2026年3月最新版！ この動画1本で使い方＆全機能を完全網羅！」と題した動画を公開した。



動画では、Googleが提供する無料のAIアシスタント「NotebookLM」の最新機能について解説。PDFやWebサイト、YouTube動画などの情報源（ソース）を取り込むだけで、AIが自動で内容を要約したノートブックを生成する。そのノートブックを基に、AIとチャットをしたり、プレゼン資料や解説動画、クイズを作成したりと、情報収集からアウトプットまでを劇的に効率化する活用法を紹介している。



NotebookLMは、Googleが「あらゆることの理解を助ける」をコンセプトに開発したAI活用のリサーチパートナーだ。ユーザーがアップロードしたPDF、Webサイト、音声ファイルなどの様々なソースを基に、AIが内容を要約した仮想の「ノートブック」を生成する。このノートブックについてAIチャットで質問をしたり、内容を深掘りしたりできるのが基本的な機能だ。



さらに、ノートブックの内容を基に、音声解説や動画解説、スライド資料、マインドマップ、レポート、クイズなど、9種類もの形式でアウトプットを自動作成する「Studio」機能も搭載。2025年末から2026年春にかけてのアップデートでは、基盤モデルとしてGoogleの最新AI「Gemini 3」が実装されたほか、スライド資料の編集機能や、映画のような高品質な解説動画を作成する機能などが新たに追加された。



iOSとAndroidに対応したモバイルアプリも提供されており、こちらも機能が拡充されている。スマートフォンのカメラで撮影した手書きのメモや書類の画像からもノートを生成できる機能も使え、Webブラウザ版に近い使い方が可能になった。



情報収集や資料作成にかかる時間を大幅に短縮し、より本質的な思考や創造的な作業に集中するための強力なツールとなり得る。膨大な情報の中から必要な知識を効率的に抽出し、多様な形式でアウトプットするNotebookLMの活用は、学習やビジネスにおける生産性を大きく向上させる可能性を秘めている。