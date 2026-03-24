この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

毎月10万円を投資し続けるといくらになる？複利の本当の効果について解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「毎月10万円を投資し続けるといくらになる？複利の本当の効果について解説します！」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた投資に関する様々な質問に対し、専門家の立場から鋭い指摘とアドバイスを送った。



動画で鳥海氏はまず、「インデックス投資をする上で世界情勢を知らなくても良いか」という質問を取り上げた。鳥海氏は、投資のパフォーマンス自体と世界情勢の知識は「ぶっちゃけ関係ありません」と断言。しかし、それは投資に限った話であり、「生きていくにあたり、世界情勢を知る必要はないという話ではない」と釘を刺す。「無知はコスト、無知は恥」と述べ、政治や税金、為替などを知らなければ、利用されたり振り回されたりして人生全体で損をする可能性があると警鐘を鳴らした。



次に、新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で同じ銘柄に投資すべきか、という質問に回答。S&P500に一本化する場合と、S&P500と全世界株式に分ける場合のそれぞれのメリット・デメリットを解説し、「どっちでも良い」と結論づけた。重要なのはどちらを選ぶかではなく「目的意識」であり、本質は悩むことではなく、決めた方針で長期的に投資を継続することだと強調した。



また、「銀行のお金を投資に回すので年間生活費が分からない」という悩みには、「分からないのではなく、分かろうとする気がない」と一喝。1年前と現在の通帳残高、そしてその間の収入を差し引けば支出額は簡単に計算できるとし、「できない理由を探すのではなく、どうしたらできるのかを考えてみてほしい」と、投資家としての姿勢を問うた。



最後に「ETF投資で損切りは必要か」という問いに対しては、「個別株とインデックスは考え方が違う」と前置き。インデックス投資は「時間を利して増やすもの」であり、その場その場の判断で売買する個別株の考え方を適用すれば失敗すると指摘した。株価が下落した局面で積立をやめてしまうのは最悪の選択だとし、「情報に踊らされている状態。策士、策に溺れるということ」と、原則に立ち返り、下落時でも投資を継続することの重要性を説いた。