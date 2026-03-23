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【4K動画編集もテスト】間違いなく買いだ！MacBook Neoを1週間使ったリアル。速度や使い勝手などを紹介します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【4K動画編集もテスト】間違いなく買いだ！MacBook Neoを1週間使ったリアル。速度や使い勝手などを紹介します」と題した動画を公開した。



動画では、発売されたばかりのMacBook Neoを1週間使用し、その性能やレスポンスについて多角的に検証。価格を大きく超える実用性を持ち、パソコン市場に大きな影響を与えるモデルだと結論づけている。



戸田氏はまず、上位モデルであるMacBook Pro（M4 Pro搭載）と起動速度を比較。シャットダウンからの起動ではProモデルに軍配が上がったものの、スリープからの復帰では「ほぼ差はない」と評価。日常的な利用シーンにおいては「テキパキ問題なく使えます」と述べ、ストレスのない操作感を強調した。



次に、最も負荷のかかる作業の一つである4K動画の書き出しテストを実施。5分間の動画を書き出すのにかかった時間は6分13秒と、Proモデルの4分48秒には及ばなかったものの、戸田氏は「思ったよりも普通に使えますよね」とコメント。入門ユーザーが4K動画の編集を始めるには「全然大丈夫」との見解を示した。アクティビティモニタでメモリ使用状況を確認すると、8GBのメモリを最大限活用しながらも安定して動作しており、「厳しいなりに普通に使える」とその性能を評価した。



また、充電については、付属の20Wアダプターではなく、よりコンパクトな市販の30W充電器を使用。それでも約29Wでの急速充電が可能であり、携帯性を損なわない運用ができる点をメリットとして挙げた。さらに、Type-C対応モニターであればケーブル1本で外部出力できる手軽さも紹介し、自宅では大画面で快適に作業できると解説した。



戸田氏は、これから購入するならTouch IDを搭載しストレージ容量も倍になる512GBモデルがおすすめだと断言。その理由として、利便性に加え、将来的な下取り価格でも有利になる可能性を指摘した。総括として、MacBook Neoを「パソコン世界のゲームチェンジャーになりかねませんね」と絶賛。多くのユーザーにとっては、より高価なMacBook AirやProではなく、このMacBook Neoが最適解になり得ると締めくくった。