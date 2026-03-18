合わせやすくて違いも出せる「使える羽織りの選び方」1着あるといいの「その1着」







見栄えのよさをかなえるだけでなく、その日の気温や環境の変化にも瞬時に対応できるオーバーサイズのしなやかな羽織り。先々までの活躍も見込める、レイヤードに適した1着とその使い方をレクチャー。







「合わせる服を選ばない」薄グレーのVネック

グレーニットカーディガン／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）



お尻までふんわりと包み込める、長くてゆるいサイズ感がポイント。ボリュームのあるたっぷりの毛足感であたたかみを保ちつつ、深く開いたVネックを選ぶことでコートの下でも重さを感じさせない仕上がりを約束。毛足が長く、頼りになる保温性。







「気高いコートのような」ミニマルジャケット

グレージャケットコート／ｍartinique（マルティニーク ルミネ横浜）



リッチな風合いと軽やかな着心地でトレンドに左右されないリバー仕立てのジャケットコート。スムースな表面できちんと感も獲得。アレンジを楽しみたいなら、そでや身幅はゆったり、主張の少ないデザインがベター。丸みのある形。長めのそでをまくるとアクセントに。







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【全10パターンの着回し実例】≫羽織りこそ「はっきりしない色」合わせやすくて違いも出せる「1着あるといい」の「その1着」